انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا عروض رنين المميزة التي تمتد حتى 24 من الشهر الجاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين المميزة، التي لاقت اهتمام كبير في مصر، وقد حققت نجاح كبير هذا الموسم، فكانت هذه العروض تتناسب أسعارها مع الجميع، وتشمل كل المنتجات والأجهزة، وعلي ذلك يمكن الاستفادة من هذه العروض في كل فروع رنين الموجودة في مصر.

عروض رنين لهذا الأسبوع

حيث تشمل عروض رنين لهذا الأسبوع جميع الأجهزة المنزلية الهامة، وعليه تصبح هذة العروض فرصة لكل المقبلين على حياة زوجية جديدة، وذلك لأنها ستوفر لهم العديد من الفرص لشراء كافة الأجهزة وجميع المستلزمات التي يحتاجها المقبلين علي الزواج وبأسعار مناسبة.

وسوف تسري هذه العروض بداية من 22 حتى 24 من الشهر الحالي.

وتحتوي تلك العروض علي الأتي

مختلف الأدوات المنزلية وأطقم الكبايات والتي سوف نتعرف عليها من خلال مجلة العروض الخاصة برنين وكذلك التخفيضات الجديدة مثل:

أطقم سكاكين استانلس . طقم ثلاجه سليكون. شيالة حلويات. تابلوه مودرن. طقم مج زجاج. طقم عشاء. طقم تليفون جراندي . طقم صواني فرن. طقم جرانيت مشكل. طقم جرانيت تركي. طقم سيراميك. طقم حله استالس. أطقم (حلة ضغط، تيفال، جرانيت، لبناه استالس، مقلايه سيراميك، براد استلس، مقلاية كريب جيرانيت). طقم ميلامين ماليزي. طقم قهوي انتيك . طقم فناجين شوربه. أطقم معالق وشوك وسكاكين.

وتتضمن مجلة العروض على عروض الأسعار لكل منتج ويحتوي أيضًا على شكل المنتج، ولمعرفة كثير من التفاصيل يمكنكم الدخول على رابط موقع الخاص برنين أو يمكنكم الاتصال على 16113.

والآن يمكن مشاهدة مجلة عروض رنين.