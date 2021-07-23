نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في السعودية منتجات التنظيف والتعقيم ارخص من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية على منتجات التنظيف والتعقيم، حيث يقدم هايبر بنده hyper panda مجموعة عروض العيد، والتي تبدأ منذ اليوم 18/7/20 الموافق 8 ذو الحجة 1442 وتعرض خلالها أقوى العروض على جميع السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وما زالت عروض عيد الأضحى مستمرة في جميع فروع هايبر بنده المنتشرة بمختلف أنحاء السعودية، حيث يتوفر من خلالها كل ما تحتاجه الأسرة من متطلبات البيت التي لا غنى عنها، فسارعوا إلى متاجر بنده لكي تحصلوا على أقوى العروض.

عروض بنده

إن الحاجة للشعور بالنظافة والتعقيم لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة المنتشرة بكل مكان قد دفعت المستهلكين للاهتمام بشراء منتجات التنظيف بشكل مستمر مما يضمن عدم انقطاعها من المنزل؛ ولذلك يهتم بندة السعودية بعرض أجود أنواع منتجات التعقيم والتطهير ومنتجات ومستلزمات التنظيف بأسعار منافسة، مما يضمن للمستهلكين توفر حاجتهم في مستلزمات التنظيف بأسعار مناسبة تكفي لشراء أكثر من منتج بأسعار مخفضة مع تخفيضات بنده العيد.

مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم بنده 1 لتر للحبة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

سائل مطهر ومنظف بنده 3 لتر للحبة 14.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

منعم الأقمشة بنده 2 لتر للحبة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون بنده 1.0 لتر للحبة 9.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

تهتم مجموعة فروع هايبر بنده في السعودية بعرض أفضل أنواع مسحوق الغسيل، الأنواع التي تتسم بالجودة العالية وتضمن لكم التنظيف التام للبقع دون التأثير على ألوان قطع الملابس، وتوفر مساحيق الغسيل بأسعار منافسة يمكنكم الاستفادة من العروض من خلال الحصو على كمية أكثر نم العروض مقابل أسعار أقل، وذلك ضمن تخفيضات بنده احتفالًا بالعيد، وفيما يلي أفضل العروض:

مسحوق غسيل مركز عادى أو أوتوماتيك الرهدن 5 كيلو للحبة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 66.75.

مسحوق غسيل تايد مركز2×5 كيلو للحبة بسعر 63.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل بوتكس مركز2.5 كيلو للحبة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 25.95 ريال سعودي.

عروض العيد في السعودية

دائمًا ما تقدم لنا بنده السعودية جميع احتياجاتنا في هايبر بندة الرائع ذو الخصومات العالية والعروض المبهرة، وليس فقط على المنظفات ولكن قدمت لنا جميع أنواع المطهرات التي لا غنى عنها لتجنبنا الأمراض والأوبئة المنتشرة بقوة عافانا الله وإياكم من كل شر وسوء، فقد ثبُت علميًا أهمية المطهرات في التغلب على مختلف أنواع البكتيريا والميكروبات والفيروسات التي يسعل انتشارها عبر الأسطح، وإليكم بعض العروض على المطهرات.