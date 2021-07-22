نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده خلال أيام عيد الأضحى وبعدها ضمن عروض بنده في صفحة واحدة Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده من أكبر المحلات المكيفة الموجودة في الدول العربية أجمع، ومن أكثر الأماكن اقبالا لدى الجميع، حيث تم انتشار فروعه على هذا الكم الهائل من تقديمه عروض هايبر بنده بشكل أسبوعي على جميع المنتجات اليومية الهامة لكل منزل، وتعد عروض بنده ماركت Panda market الأسبوعية هي أقوى عروض بين المحلات المنافسة الأخرى في الدول العربية، وسوف نحدثكم اليوم عن آخر عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بجميع فروعها.

عروض هايبر بنده عروض مميزة Panda

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات المميزة على الكثير من منتجات بندة، ومنها: خصم مميز على سعر عبوات برجر البهارات العربية، وبرجر الدجاج من أمريكانا Americana، كما يتوفر خصم خاص على سعر تندر صدور الدجاج من ماركة الكبير، وعلى عبوات الزبدة الغير مملحة من نادك Nadec، كما يتوفر لديهم خصم مميز على سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي Al Marai.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

كما يوفر هايبر بنده خصم خاص على سعر الجبنة الكريمي القابلة للدهن من نادك Nadec، كما يتوفر خصم آخر على عبوات الجبنة الشيدر القابلة للدهن من نادك Nadec، وعلى كب كيك ماركة يمامة غندور، وكذلك خصم خاص على سعر خبز البرجر بالسمسم من ماركة لوزين، وأيضاً على سعر فطائر الجبنة من لوزين، كما يتوفر خصم خاص على سعر كرواسون سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو، وكريمة الفراولة.

عروض بنده اليوم في مجله بنده

كما تتوفر خصومات مميزة على سعر خبر النوتيلا الأصلي من سويتر، كما يتوفر خصم آخر على سعر قراميش شابورة، وعلى سعر الخبز بالحليب الممتاز من سويترز، وأيضاً على سعر كيك النحول من سويتر، وعلى سعر الخبز الأبيض للساندويتشات من لوزين، وعلى خبر برجر البطاطس من فوتشيه، وكذلك على سعر شرائح خبز البر الجامبو من هرفي Hervy، ويتوفر أيضاً خصم مميز على سعر سينابوكس الجبنة الكريمي، كما يتوفر خصم خاص على سعر كوكيز البراونيز بالشكولاتة الكلاسيك من هايبر بندة Hyper Panda، عبر موقع ثقفني الرسمي.