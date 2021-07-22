نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية حتي 17 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق بنده الأسبوعية المقدمة من 11 حتي 17 ذو الحجة 1442 وهي عروض تخفيضية تقدمها بنده على كل المنتجات المتوفرة بها وتقدم بنده خصومات كبيرة وعروض عيد الأضحي المستمرة والتي لا تجد لها مثيل في أي مكان آخر من الأسواق التجارية المتواجدة بالمملكة لذلك يحرص الكثير من الناس على التسوق وشراء احتياجات منزلهم من العروض المقدمة من بنده وذلك للتمتع بالخصومات المقدمة وعبر هذا المقال نقدم لكم آخر العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بنده في المملكة.

آخر عروض بنده الأسبوعية

برتقال أبو صرة جنوب أفريقي بسعر الكيلو 3.95 ريال سعودي بدل 5.95.

زيت دوار الشمس شمس مع عبوة ترويجية 2 في 1.5 لتر بسعر 19.95ريال سعودي بدل 37.95.

أرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس 5 كيلو سعر الكيس 28.95 ريال سعودي بدل 45.50 ويعد أرز أبو كاس من اكثر أنواع الأرز استهلاكاً بالمملكة وذلك لأنه يمتاز بجودته العالية.

وتقدم أسواق بنده عسل طبيعي الشفاء 1 كيلو وذلك بسعر 38.95 ريال سعودي بدل 71.95.

أناناس كيني وأندونيسي سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي بدل 9.95.

عروض لحوم وأسماك ودواجن بنده

يوجد بأسواق بنده لحوم متنوعة من لحوم بقري برازيلي ومنها مكعبات لحم بسعر 22.25 ريال سعودي للكيلو بدل 29.95 ويوجد لحم مفروم سعر الكيلو 20.95 ريال سعودي بدل 28.95 وكفتة سعر الكيلو 23.95 ريال سعودي بدل سعر 38.95 وسعر الكيلو الواحد من النقائق 24.50 ريال سعودي بدل 38.95. ستيك سلمون نرويجي سعر الكيلو 45.95 ريال سعودي بدل 64.95 ومن فوائد ستيك السلمون أنه يعمل علة وقاية الجسم من الأمراض التي تصيب القلب وتحميه من السرطان ويقوي العظام. فيليه قاروص بالجلد بسعر 37.95 ريال سعودي بدل 54.95 ومن فوائده احتوائه على الأوميجا3 ويساعد الجسم ويهيئه لمقاومة السكتات الدماغية كما أنه يعمل على تعزيز صحة القلب. ومن عروض الدواجن المتوفرة بالعروض دجاج التنمية طبق 3في 700 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدل 40.50، ويوجد أيضاً دجاج مجمد ساديا بدون أحشاء بسعر 93.95 ريال سعودي للكرتون بدل 143.95 ريال.

عروض بنده حتي 17 ذو الحجة

ويوجد عروض وخصومات أخري تقدمها بنده على مختلف السلع والمنتجات المتوفرة بأسواقها حيث تقدم عروض على المنظفات وعروض لحفائظ الأطفال وعروض على بعض أدوات المطبخ وغيرها من العروض القوية والخصومات لشراء ما تحتاج إليه بأقل الأسعار حيث تقدم بنده عروضها مع شعار”ضمنا أقل سعر”.

وكانت تلك هي آخر عروض بنده الأسبوعية المقدمة والتي سوف تستمر حتي يوم ال17 من ذي الحجة 1442