شوف عروض رنين اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 عرض الساعة من رنين

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عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض رنين اليوم الجمعة ويعد عرض الساعة من رنين أحد أفضل وأشهر العروض التي توفرها منذ فترة لكافة عملائها. ويمكن للجميع الاستمتاع بأقوى العروض من رنين اليوم الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل في كافة فروع رنين داخل محافظات ومدن مصر. عروض رنين اليوم الجمعة عروض رنين اليوم الجمعة تحتوي علي بطانية فرو ألوان مختلفة سادة بسعر 99 جنية بدلاً من 180 جنية.

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