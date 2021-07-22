نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 23 يوليو 2021 وتخفيضات عيد الأضحى الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم، يعتبر أسواق العثيم من أفضل الهيبرات التي يمكن أن تذهب إليها، لكي تشتري جميع ملتزمات منزلك، لأنه يقدم أفضل العروض على الإطلاق كل أسبوع من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، لذلك سوف نقدم لكم عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية 15 يوليو 2021 الموافق 5 ذو الحجة 1442 وحتى 27 يوليو 2021.

عروض العثيم اليوم

تتوافر عروض العثيم تمر مكنوز السكري وزنه 1000 جرام، وتمر رشودية وزنه 1000 جرام، وتمر صقعي وزنه 500 جرام، عجينة تمر حجم صغير، وتضم العروض حلويات العيد ومنها كعك سادة حجم وسط، ومعمول بالتمر حجم وسط، ورقاق حجم صغير، زود مارينج حجم صغير، شرائح خبز النخالة حجم صغير، وكرواسون بالجبن حجم وسط.

عروض العثيم الأسبوعية

تشتمل العروض أيضا كوكيز ديلوكس بالشكولاتة حجم وسط، وبرازق حجم صغير، وحلا جوز الهند حجم كبير، وعلك فراولة خالى من السكر وزنه 100 جرام، كب كيك بالفانليا وزنه 25 جرام، وشوكولاتة الغندور وزنها 40 جرام، وتضم عروض العثيم أفضل أسعار للحوم ومنها لحم حاشي مخلي من العظم وزنه 1000 جرام، لحم حاشي غير مخلي وزنه 1000 جرام، لحم بلدي غير مخلي من العظم 1000 جرام، لحم بلدي مخلي من العظم وزنه 1000 جرام.

عروض أسواق العثيم السعودية

توافر العروض جبن بالقشطة جرين لاند وزنها 500 جرام، وجبن بليدام وزنها 1000جرام، ولبنة بينار فريش وزنها كيلو، ولوز غير محمص، وعدس أحمر، وجوز هند ناعم، ومكسرات مشكلة، وهيل زينا وزنه ربع كيلو، فشار ذرة، سميد مطحون، وأرز بسمتي أبو صقر وزنه عشرة كيلو، ومايونيز مازولا وزنه كيلو.

عروض أسواق العثيم في عيد الأضحى

وتحتو العروض على أرز بسمتي هالي وزنه 10 كيلو، وزيت هالي وزنه لتر، وأرز بسمتي فيكتو وزنه خمسة كيلو، وأرز بسمتي مزة وزنه خمسة كيلو، وأرز بسمتي زاد الوطن وزنه خمسة كيلو، ودجاج مجمد لاتينا وزنه كيلو ومائة جرام، وصلصة هالي وزنها 140 جرام، وعسل نحل الشفاء وزنه نصف كيلو، وتضم أيضا أفضل الخصومات على زيت ليزا وزنه لتر ونصف، وزيت الذرة وزنه لتر ونصف، وزيت عافية وزنه لتر ونصف، وشيبس برينجلز وزنه ربع كيلو، وصابون ركس الخاص بالملابس وزنه 10 كيلو.