نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية في يوليو ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث عروض وتخفيضات لولو هايبر ماركت بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو احتفالا بعيد الأضحى المبارك، فمن المعروف عن لولو ماركت إنه متميز دائما بعروضه وخصوماته الرائعة والمتجددة واحتفالاته بجميع المناسبات فهو يشارك المواطنين الفرحة والاحتفال دائما. أحدث عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية في يوليو ٢٠٢١ سعر كيلو من البرتقال جنوب إفريقيا فقط ٤.٤٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٩٥ ريال سعودي، فالبرتقال غني بفيتامين سي الذي يعزز من مناعة الجسم، وأيضا يحافظ على صحة الجلد والبشرة، ويساعد البرتقال في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بينما يكون سعر كيلو من التفاح الصيني ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٩٥ ريال سعودي.

سعر كيلو من العنب الأحمر المصري ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٨.٩٥ ريال سعودي، فالعنب من الفواكه الغنية جدا حيث إنه يعالج فقر الدم ويعزز من صحة الجسم والشرايين، ويساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول فالدم، ثم نجد سعر عبوة من خليط المسبار فقط ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون كيلو من المانجو اليمني بسعر ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥.٩٥ ريال سعودي، فالمانجو غني بالمعادن والفيتامينات ويساعد على التحكم في ضغط الدم بالجسم وأيضا يساعد على المحافظة على صحة القلب والشرايين بالجسم، سعر الكيلو من الشمندر السعودي ٣.٦٥ ريال سعودي بدلا من ٦.٦٥ ريال سعودي. أسعار المنتجات الغذائية المتنوعة من هايبر لولو سعر الكيلو من الجبنة الموتزريلا ٢٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون الكيلو من الجبنة البيضاء المصرية بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٩٥ ريال سعودي.

ثم يقدم لولو هايبر الكيلو من الجبنة الزرقاء فقط بسعر ٣٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٤.٩ ريال سعودي.

الكيلو من لحم البقر الهندي المقطع فقط بسعر ٢٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٦.٩٥ ريال سعودي.

ثم يكون الكيلو من لحم الضأن السعودي فقط بسعر مميز جدا ٤٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٩٥ ريال سعودي.

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