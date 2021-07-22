شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم خصومات سعودية إضافية بالإضافة إلى خصومات هائلة على جميع المنتجات التي تحتاجها مثل الهواتف المحمولة والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسلع المنزلية ، كما توجد خصومات إضافية على أجهزة اللاب توب في فصل الصيف ، وتستمر هذه الخصومات حتى نهاية الشهر. لا تقتصر الخصومات الإضافية على الإجازة الصيفية المخفضة ، فبصرف النظر عن العروض الأسبوعية الإضافية والخصومات الحصرية ، يمكنك فقط العثور على أسعار لا تقبل المنافسة في إكسترا السعودية.
عروض اكسترا اليوم
تعرف على الخصومات الإضافية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يقدمها مهرجان الموسيقى الصيفي مع مرور الوقت، زاد الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لاستخدامها ، سواء في عملية التعلم عن بعد أو العمل أو الألعاب، بالإضافة إلى الاستخدام المنتظم، توفر إكسترا A يوجد عدد كبير من المنتجات ذات العلامات التجارية المختلفة والمواصفات المختلفة في اكسترا السعودية بأفضل الأسعار.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
كما يمكنك الحصول على خصومات اضافية على هذه المنتجات
- جهاز آبل ماك بوك إير 2020 بحجم 13 إنش ، 8 جيجابايت ، 256 جيجابايت ، بصمة الإصبع ، خصم إضافي ذهبي ، 4556 ريال بدلاً من 4899 ريال يمكن الاستمتاع بخصم 7٪.
- العرض الإضافي اليوم: Microsoft Surface Laptop 3 13 ، Core i5 ، شاشة تعمل باللمس مقاس 13.5 بوصة ، أسود ، خصم 33.9٪ ، 3899 ريال بدلاً من 5899 ريال. Acer Nitro 5، Core i7، 15 inch، 16GB RAM، 1TB + 256GB SSD، Black، خصم 27.12٪ بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 5899 ريال سعودي.
- Huawei MateBook X، Core i5، 13.9 inch، 16GB RAM، 512GB SSD، فضي، خصم 25٪ بسعر 4499 ريال بدلاً من 5999 ريال. Acer Aspire 5، Core i5، 14 inch، 8GB RAM، 512 TB SSD، Silver، 18.57٪ خصم 2849 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي.
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