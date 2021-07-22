نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض هايبر بنده وخصم 65% على منتجات بندة Panda في مجله بنده وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتشر الطلب على هايبر بنده أو بنده ماركت Panda market خصيصاً من بين باقي الهايبر ماركتس الموجودة بالوطن العربي، وخصيصاً في دول الخليج العربي، كالإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وفي قطر، والبحرين، حيث يقدم الهايبر أفضل الأسعار بأعلى الخامات، والبراندات في الدول العربية، وسوف نشرح لكم تفصيلاً في هذه المقالة أقوى عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية يومياً عبر موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده الأسبوعية في السعودية

يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات على هذه المنتجات: عرض خاص على سعر دجاج ساديا خالي الأحشاء، وكذلك على سعر عبوات البطاطس الويدجز من ماركة داري Dari، كما يقدم وبسعر متميز عبوات أنصاف صدور الدجاج بدون عظم، وبدون جلد من برديكس، ويقدم أيضاً عرض على الزبدة الغير مملحة من نادك Nadec، كما يتوفر لديه خصم خاص على عبوات الكيلو من تندر صدور الدجاج ماركة الكبير Al Kabeer.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Hyper Panda

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على سعر مكرونة تريفا بأشكالها المختلفة Treva، كما يقدم خصم خاص على سعر مرقة الدجاج متعددة الأطعمة من ماجي Magi، ويقدم أيضاً خصومات جيدة على ملح الطعام من ساسا Sasa، وعلى المايونيز المميز من هاينز Heinz، كما يقدم خصم آخر على عبوات المايونيز من هاينز جولد Heinz، وعلى الهيل الأخضر المميز من ماركة زينة Zeina.

عروض هايبر بنده في مجله بنده

كما يقدم هايبر بنده أفضل الخصومات على سعر الطحين الفاخر من ماركة كويتي، عروض بنده مكملة مع عملاء بنده حيث يقدم الهايبر أقوى العروض على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة تريفا Treva، وعلى شراب ربيع المميز المذاق بنكهاته المتعددة من برتقال، وتوت بري، وغيرها من النكهات، وشراب التوت المشكل من نفس الماركة، كما يقدم الماركت Panda market أقوى العروض على الجوالات، والأيباد بأنواعها، وعلى الأجهزة الكهربائية، والشاشات السمارت، كما يقدم خصومات عديدة على أضاحي العيد بأنواعها، وعلى باقي المنتجات الغذائية، كما يقدم تخفيضات على أسعار جميع سلع الشواء، وأدوات المصيف، والصيف.