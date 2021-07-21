شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 55% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية، بالإضافة إلى الخصومات الهائلة على جميع المنتجات التي تحتاج إليها، مثل الهواتف المحمولة والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسلع المنزلية، هناك أيضًا خصومات إضافية على أجهزة الكمبيوتر المحمول في الصيف، وتستمر هذه الخصومات حتى نهاية الشهر الحالي، الخصومات الإضافية هي لا تقتصر على خصومات العطلة الصيفية بالإضافة إلى عروض أسبوعية إضافية وخصومات حصرية، يمكنك فقط العثور على أسعار لا تقبل المنافسة في اكسترا السعودية.

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عروض اكسترا السعودية

تعرف على خصومات اكسترا الإضافية لأجهزة الكمبيوتر المحمول التي يقدمها مهرجان الموسيقى الصيفي، مع مرور الوقت ازداد الطلب على امتلاك جهاز كمبيوتر محمول؛ لاستخدامه سواء في عملية التعلم عن بعد أو العمل أو الألعاب، بالإضافة إلى كثرة الاستخدام، ولهذا السبب توفر اكسترا عددًا كبيرًا من الماركات المختلفة والمواصفات المختلفة لتجد ما تريد بأفضل سعر في اكسترا السعودية.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة:

خصومات اكسترا آبل ماك بوك إير 2020، 13 إنش، 8 جيجابايت، 256 جيجابايت، بصمة الإصبع، ذهبي، خصم 7٪ بسعر 4556 ريال بدلاً من 4899 ريال.

عروض اكسترا اليوم مايكروسوفت سيرفيس لابتوب 3 13، كور آي 5، شاشة لمس 13.5 إنش، أسود، خصم 33.9٪ بسعر 3899 ريال بدلاً من 5899 ريال.

Acer Nitro 5، Core i7، 15 inch، 16GB RAM، 1TB + 256GB SSD، Black، خصم 27.12٪ بسعر 4299 ريال سعودي بدلاً من 5899 ريال سعودي.

Huawei MateBook X، Core i5، 13.9 inch، 16GB RAM، 512GB SSD، Silver، خصم 25٪ بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.

Acer Aspire 5، Core i5، 14 inch، 8GB RAM، 512 TB SSD، Silver، خصم 18.57٪ بسعر 2849 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية