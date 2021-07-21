نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصومات تصل ل 60% تخفيضات الصيف مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية تقدم شركة عبدالله العثيم مجموعة كبيرة من الخصومات والعروض في جميع فروعها في المملكة، بهدف مساعدة العملاء على شراء جميع احتياجاتهم والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة، وتعلن شركة العثيم عن ذلك العروض من خلال الفروع أو عن طريق نشرها على موقع الويب الخاص بها، أنشأت شركة العثيم موقعها الإلكتروني الخاص بها واهتمت به بحيث يشمل هذا الموقع جميع العروض والمنتجات المتوفرة في الفروع، وهذا بجانب التحديثات التي أجرتها شركة العثيم حتى تساعد عملائها لمعرفة كل ما هو جديد عن الشركة.

عروض العثيم السعودية

عروض العثيم السعودية، العثيم تقدم عروض عطلة عيد الأضحى، من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية شركة أسواق العثيم، هذه الشركة التي لديها الآن عشرات الفروع في جميع القطاعات، وصولاً إلى أن أصبحت سلسلة أسواق العثيم الأكثر شهرة في مجال بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى جميع الاحتياجات المنزلية التي يحتاجها العملاء.

تخفيضات العثيم على منتجات النظافة

حفائض بيبي جوي كبير، عدد 40 حبة، بسعر 53.95 ريال سعودي بدلاً من 57 ريال سعودي. حفائض بيبي جوي كبير، 14-25 كجم، عدد 66 حبة، بسعر 79.95 ريال سعودي بدلاً من 85.50 ريال سعودي. حفائض بيبي جوي كبير جداً، عدد 52 حبة، بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 70.75 ريال سعودي. ورق مطبخ أونو بلس، عدد 8 رول، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 17.19 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية