نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية يوليو من أسواق التميمي ماركت في عيد الأضحى ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى عروض أسواق التميمي هايبر ماركت حتى نهاية يوليو، فيقدم كثير من التخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية والمعلبات والوجبات الطازجة والخضروات والفواكه أيضا، وتستمر هذه العروض من يوم ٢١ يوليو حتى ٢٧ من يوليو القادم في جميع فروعه بالمملكة السعودية. عروض نهاية يوليو من أسواق التميمي ماركت كيلو جبن موتزاريلا البقرات الثلاثة فقط بسعر ٢٣.٩٥ ريال ٢سعودي بدلا من ٤١.٠٥ ريال سعودي.

بينما يكون عدد ١٠ قطع دجاج كامل بسعر ١٠٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٥٣.٣ ريال سعودي، ديك رومي كامل بسعر مميز جدا فقط ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣١.٩٥ ريال سعودي.

ثم يقدم التميمي عرض سعر عدد ٨ قطع صلصة هاينز ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٧ ريال سعودي، بينما يمكننا أيضا تحضير صلصة الطماطم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، فنقوم بتقطيع حبات الطماطم إلي أربعة أجزاء ونضع معها حبة من البنجر ليعطيها لون قوي وقيمة غذائية عالية ثم نضعهم علي نار هادئة لمدة ٣٠ دقيقة ونتركها لتبرد تماما، ثم نضعها في محضر الطعام لنقوم بفرمها جيدا، ثم نقوم بتصفيتها من البذور والقشور جيدا ونضعها على نار هادئة مرة أخرى لمدة ٢٠ دقيقة، ونتركها حتى يصبح قوامها مناسب.

سعر مسحوق غسيل تايد ٥ كيلو فقط ٣٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٢.٩ ريال سعودي، ٢ عبوة زيت نباتي النخلتين بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧ ريال سعودي.

٤ عبوة معكرونة أصناف متنوعة بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٨.٨ ريال سعودي.

بينما ٢ عبوة من جبن كريمي قليل الدسم أو كامل الدسم فقط بسعر ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٠.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات اللحوم والأسماك من أسواق التميمي سعر الكيلو من برجر اللحم ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون كيلو من كفتة اللحم بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٣ ريال سعودي، ثم نجد سعر الكيلو من صدور الدجاج المتبلة بسعر٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا ٤٣.٩٥ ريال سعودي.

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