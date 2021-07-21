شوف عروض بنده اليوم وحتى آخر يوليو على جميع المنتجات Hyper Panda ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية

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عمر شويل - جدة يوفر هايبر بنده العديد من الخصومات، والعروض المميزة جداً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يعد هايبر بنده هو الهايبر الأكبر في الوطن العربي، والأكثر انتشاراً، كما يقدم الهايبر عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل على جميع المنتجات الهامة لدى كل أسرة، وكذلك العديد من الخصومات على منتجات، وأضاحي العيد، وسوف نقدم لكم بعض تفاصيل هذه العروض عبر موقع ثقفني الرسمي بشكل يومي.

عروض بنده اليوم في جميع فروع السعودية

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على: شراب الشعير المميز من ماركة موسى Moussy، وكذلك على دجاج برديكس Pardix، كما يتوفر تخفيض آخر على مسحوق الغسيل المركز من ماركة أريال Ariel بالحجم الكبير، ويتوفر أيضاً خصم آخر على كرتونة المياه من ماركة بنده، وكذلك الخصم المميز من بنده على كونتري كورن فيليكس من ماركة نستليه Nestele،

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

ويقدم هايبر بنده أيضاً أفضل العروض علو ملابس، وأدوات الصيف، ومنها: خصم خاص على سعر التيشرتات البولو النسائية Polo، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة على سعر التيشرتات الرجالية ذات الأكمام المصيرة بالألوان المختلفة، كما يفدم خصم آخر على سعر القمصان الرجالية ذات الأكمام الطويلة الكلاسيك بألوانها المختلفة، وكذلك خصومات عديدة على التيشرتات البولو القطنية الأولادي، وكذلك على البنطلونات الجينز النسائية.

عروض هايبر بندة

وكذلك يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات مميزة، والعروض القوية على الملابس، ومن بينها: خصم بنده على البنطلونات الجينز الأولادي، والرجالي، وعلى اطقم الاغطية بالوسادة، وكذلك عرض على سعر اطقم الشراشف من ماركة كينج King، وأيضاً على طقم الشرشف المفرد، واطقم الشراشف المزدوجة.

فروع ومواعيد عمل هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر في بنده ماركت خصومات متعددة على جميع منتجاتها بأعلى الماركات العالمية، والاسعار المنافسة في السوق في جميع فروعه لمدن المملكة العربية السعودية، وخارجها خاصة في مدن دول الخليج، وكذلك في مصر والمغرب، وغيرها طوال أيام الأسبوع، وكذلك في العطلات الرسمية، واجازات الاعياد، ولذلك يلجا اليه العديد من العائلات لتقصية وقت مميز في مكان مكيف متكامل.