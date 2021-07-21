نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية وتخفيضات عيد الأضحى تصل لـ 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية لعيد الأضحى المبارك هائلة حيث يقدم المتجر خصومات على كل المنتجات الغذائية والطازج من اللحوم والدجاج والأسماك وكذلك أجهزة المنزل وغيرها بنصف الثمن بمناسبة تخفيضات عيد الأضحى المبارك. بدأ متجر بنده من متجر صغير في الرياض حتى وصل لمؤسسة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة. وتركز بنده على الجودة وتقدم مجموعة متنوعة من منتجاتها التجارية الخاصة بها كالمواد الغذائية وغير الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والعناية المنزلية حتى منتجات العناية بالجمال.

عروض بنده السعودية وتخفيضات عيد الأضحى

تستري العروض حتى نهاية العيد أو حتى نفاذ الكمية تقدم بنده أقل سعر للمجموعة بفارق 10 أضعاف بخصومات تصل حتى 70% على النحو الآتي:

تنزيلات على عبوات زيت دوار الشمس لتر ونصف -2 بسعر 19.95 ريال.

تنزيلات على أكياس الأرز البسمتي الهندي الأبيض بسعر 28.95 ريال.

تنزيلات على عسل النحل الطبيعي سعر الكيلو 38.95 ريال بدلًا من 71.95 ريال.

تنزيلات على مسحوق غسيل تايد ب16.95 ريال بدلًا من 41.15 ريال.

تنزيلات على الدجاج المجمد ساديا 93.95 ريال بدلًا من 143.95 ريال.

تنزيلات على اللحم المفروم البقري البرازيلي بدلًا من 28.95 ريال بسعر 20.95 ريال.

تنزيلات على مكعبات اللحم البقري البرازيلي بدلًا من 29.95 ريال بسعر 22.95 ريال.

تنزيلات على تندر صدور الدجاج الكبير بـ19.95 ريال بدلًا من 38.50 ريال.

تنزيلات على شيكولاتة فيريرو بـ27.95 ريال بدلًا من 51.95 ريال.

فوط صحية بسعر 12.95 ريالًا بدلًا من 19.95 ريال.

عروض الأكسسورات والجوالات

تقدم شركة بنده للبيع بالتجزئة عروض تصل لـ 70% متوفرة في أسواق: