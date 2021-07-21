شوف عروض العثيم السعودية عروض عيد الأضحى تخفيضات 70% وأكثر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية عروض عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية توجد أسواق تجارية مفضلة لدى جميع الشعب السعودي، أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية هي أسواق تجارية تم تأسيسها في المملكة منذ عشرات الأعوام بواسطة مشاركة الكثير من رجال الأعمال، هذه الأسواق التجارية فضلها جميع الشعب السعودي وأصبحوا ينتظرون موعد العروض التي ستقوم بعرضها لهم، تلك العروض التي توفر لهم الكثير من احتياجاتهم بأفضل الأسعار على الإطلاق، وتعرض هذه العروض لديها في كل فروعها وذلك الأمر الذي يفضله جميع العملاء، وتقدم أيضاً لديها طرق مختلفة للشراء.
عروض العثيم السعودية عروض عيد الأضحى
هذه الأسواق التجارية التي تسعى دائماً لتقديم أفضل جودة للشعب السعودي. لذلك هي محبوبة من قبل جميع العملاء، تشتهر أسواق عبد الله العثيم بأقسامها المميزة حيث تعرض للعملاء قسم المنتجات الغذائية الذي يعرف بجودة المنتجات التي تعرض به ويتميز بأسعاره، هذه الأسواق التجارية تقدم أيضاً قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة في هذا القسم الذي يقبل عليه جميع العملاء للحصول على أقوى الخصومات.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم معجون أورال بي تبيض عبوة 75 مل 12 ريال سعودي.
- معجون كرست 3 دي تنظيف عميق عبوة 75 مل 18 ريال سعودي.
- فرشاة اورال بي برو 2 حبة 40 وسط 11 ريال سعودي.
- ماكينة جيليت بلو ميجا 17 حبة 21 ريال سعودي.
- ماكينة جيليت فينوس 3 نسائي 5 حبات 16 ريال سعودي.
- صابون يد روزيتا لافندر عبوة 3 لتر 17 ريال سعودي.
- معطر جسم فوج نابوليون عبوة 120 جم 9 ريال سعودي.
- صابون يد جينتو حماية فائقة عبوة 500 مل 9 ريال سعودي.
- مزيل شعر فين صبار جاف عبوة 100 مل 11 ريال سعودي.
- جل معقم ديتول شمام وخيار عبوة 50 مل 8 ريال سعودي.
- صابون ديتول عناية عبوة 120 جم 4 عبوات 15 ريال سعودي.
- جل استحمام ديتول عناية عبوة 500 مل 23 ريال سعودي.
- شامبو فاتيكا للحماية تساقط عبوة 700 مل 10 ريال سعودي.
- زيت شعر فاتيكا بزيت الزيتون عبوة 300 مل 8 ريال سعودي.
- اريال مسحوق غسيل الملابس، وزن 2.50 كيلو، مضاد للبكتيريا، بسعر 18.90 ريال سعودي، بدلاً من 46.50 ريال سعودي .
- بريل سائل غسيل الأطباق بالليمون، وزن 1 لتر، بسعر 8.95 ريال، بدلاً من 14.20 ريال سعودي.
- برسيل شامبو العباية، وزن 2 لتر، بسعر 24.50ريال سعودي، بدلاً من 39.05 ريال سعودي.
- بامبي حفاضات أطفال عبوة جامبو متنوعة، بسعر 39.50 ريال سعودي بدلاً من 63.50 ريال سعودي
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