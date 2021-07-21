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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الموفرة حتى 17 ذو الحجة بأقوى عروض العيد في hyper panda في المقال التالي
عمر شويل - جدة ألعاب الأطفال من ضمن عروض بنده لعيد الأضحى المستمرة لمدة أسبوعين بدلًا من أسبوع واحد، كما تتميز هذه العروض بخصومات كبرى على أسعار المنتجات الموجودة بها، حيث يوجد مفروشات جميلة للمنزل بحيث تمنحه مظهر فخم، وفي نفس الوقت ذات خامات عالية الجودة، كما أن هناك تخفيضات هائلة على الملابس وكذلك الأحذية بأفضل الأسعار، وتستمر عروض العيد في جميع فروع بنده بالمملكة العربية السعودية حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ذو الحجة 1442هـ.
عروض بنده
تقدم لنا بندة أقوى العروض على ألعاب الأطفال بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ومن ضمنها ألعاب مخصصة للبنات مثل الألعاب التي تحتوي على أدوات المطبخ، وغيرها من الألعاب المناسبة للولاد كالسيارات، هذا إلى جانب الألعاب الموسيقية وعدد كبير من الألعاب الترفيهية للأطفال، وتحتوي عروض بنده الأسبوعية على عدد كبير ألعاب الأطفال لتناسب الأطفال من كل سن ولتلائم كافة الأذواق.
- سكوتر للأطفال بسعر 65 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- لعبة مكعبات بريكس مكونة من 28 قطعة، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 62 ريال سعودي.
- طقم أدوات مطبخ مع إضاءة وصوت، مكون من 29 قطعة، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 122 ريال سعودي.
عروض بنده وهايبر بنده
يُمكنكم تزيين المنزل بأرقى المفروشات وبخصومات هائلة على أسعارها مقدمة من هايبر بنده، والمفروشات كأي جزء في المنزل يجب إختيارها بعناية لتزيد من جمال منزلك، وهناك تشكيلة متنوعة من أطقم السرير بأشكال فريدة من نوعها، وتختلف في عدد قطع الطقم، فهناك أطقم مكونة من 3 قطع وأخرى مكونة من قطعتين للسرير الذي يوجد به وسادة واحدة، كما يُمكن تجديد شكل أطقم السرير من خلال اقتناء غطاءات جديدة للوسادات، فبهذه الطريقة ستتمكنوا من تغيير شكل شرشف السرير وجعل مظهره مختلف بأقل الإمكانيات في عروض بنده السعودية على المفروشات ذات الذوق الرفيع.
- طقم شرشف كينج مكون من 3 قطع، بسعر 35.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- طقم غطاءات للوسادات، مكون من 6 قطع، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
بندة السعودية
لا تخلو عروض العيد في هايبر بنده من قطع الملابس، والتي تتنوع بين الملابس الرجالى والحريمى وملابس الأطفال، وهناك أيضًا الأحذية الرياضية الأنيقة للغاية والعملية ومريحة في آنٍ واحد، فيُمكن ارتدائها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والتجول لفترات طويلة مثل النزهات.
- تيشيرت بولو ولادي بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- بنطلون جينز حريمي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الموفرة حتى 17 ذو الحجة بأقوى عروض العيد في hyper panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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