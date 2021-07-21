شوف عروض جرير خصومات تصل ل 55% على الشاشات والجوال والأجهزة تخفيضات الصيف

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية تقدم مكتبات جرير صفقات 2021 م، مكتبات جرير تعد من المتاجر التي طال تاريخها داخل المملكة العربية السعودية، منذ أن تم إنشاء المكتبة وهي اكتسبت مكانة لا مثيل لها بين المواطنين السعوديين، وذلك لأنها تقدم أجود أنواع المنتجات المضمونة مثل الهواتف النقالة وأنواع أخرى مختلفة من أجهزة اللابتوب، وبذلك فهي تقوم ببيع ملحقات الهاتف بأسعار مخفضة، يفضل جميع العملاء التعامل مع مكتبات جرير التجارية.
عروض جرير اليوم
مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقدم أقل الأسعار للسعوديين على الإطلاق، فهم يستخدمون أفضل العلامات التجارية لتوفير جميع الأدوات، في هذا المقال أفضل عروض مكتبة جرير، هذه المكتبات التجارية هي الخيار الأول لجميع العملاء، مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للسعوديين بأقل سعر وتوفر جميع الأدوات بأفضل الماركات.
تخفيضات جرير على اللابتوب
- عروض جرير اليوم MSI Infinite X، ثماني النواة، كمبيوتر مكتبي للألعاب، Intel Core i9-11900 KF (الجيل الحادي عشر)، NVIDIA GeForce RTX 3090 VENTUS 3X (24 جيجابايت)، أسود، بسعر 27549 ريال سعودي بدلاً من 28999 ريال سعودي.
- خصومات جرير Asus ROG Zephyr G14، GA401، Gaming Laptop، 14 “، AMD Ryzen 7-5800H، NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB)، 1TB PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 6599 ريال سعودي.
- Asus VivoBook 14، K413EP كمبيوتر محمول، 14 بوصة، الجيل الحادي عشر Intel Core i7-1165G7 ،NVIDIA GeForce MX330 (2 جيجابايت)، 1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال سعودي.
- Asus ZenBook Flip 13 ، UX363EA، لابتوب 2 في 1 متحول، ملف، Intel Core i5-1035G4 (الجيل العاشر)، 13.3 بوصة، 512 جيجا بايت PCIe NVMe M.2 SSD ، 8 جيجا بايت رام، ويندوز 10، بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال سعودي.
- MSI GE76 Raider، 11UH Gaming Laptop، 17.3 “، Intel Core i9-11980 HK 11th Generation، NVIDIA GeForce GTX 3080 (16 GB)، 1 TB SSD، VR Enabled، السعر: 16599 ريال سعودي بدلا من 16999 سعودي ريال.
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