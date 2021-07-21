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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض الصيفة تسوق الان واغتنم الفرصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، نقدم لكم صفقات بنده مدهشة للسعوديين في جميع فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية حيث أطلقت فروع بنده السعودية باقة من العروض المتعددة وخصومات كبيرة على اقوى واهم المنتجات وهذه الخصومات والتنزيلات تشمل كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، بمساهمة من أسواق بنده لدعم جميع مواطني المملكة العربية السعودية، ولكل المواطنين لمواجهة المصاعب والتغلب على الأسعار المرتفعة ، يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية شراء أي من المنتجات.
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عروض بنده الأسبوعية
عروض بنده السعودية، من المعروف أن عروض بنده غير مكلفة وأسعارها في متناول الجميع من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بالأخص وأن أسعار جميع المنتجات قد ارتفعت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب الظروف الاقتصادية والإصلاحات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها لعام 2030.
خصومات بنده الشهرية
عروض بنده على أنواع اللحوم المجمدة
- تخفيضات بنده اليوم برجر السنبلة، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية رقائق بف بيستري السنبلة، وزن 400 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية رقائق السبرينج رول، وزن 160 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 11.90 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- تنزيلات بنده الشهرية براتا سادة السنبلة، وزن 400 جرام، عدد 1+ 1 مجاناً، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية برجر دجاج مغلف بالخبز الكبير، عدد 8 حبات، وزن 400 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية لحم دجاج مفروم الكبير، وزن 400 جرام، عدد 1+1 مجاناً، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
اقوى واحدث الخصومات المقدمة من كارفور علي تشكيلة متنوعة من المنتجات ولوازم كل بيت
- خصومات بنده اليوم أصابع جبنة الموزاريلا الكبير، وزن 250 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية كريزي قطع الدجاج الكبير، وزن 400 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية برجر لحم بقر جامبو الكبير، وزن 1000 جرام، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال سعودي.
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