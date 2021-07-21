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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للنظافة الشخصية وتخفيضات حتى 50% تزامنا مع موسم الحلق والتقصير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم للنظافة الشخصية، تقوم شركة عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية بعرض مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية المختلفة لجميع العملاء في كل الفروع، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات الغذائية والسلع التي يحتاجها العملاء بشكل أساسي كل يوم، وتقوم شركة العثيم بتقديم هذه العروض من خلال فروعها في المملكة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
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عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة
شركة عبد الله العثيم واحدة من أشهر الشركات المختصة في بيع كل المنتجات الغذائية المختلفة والسلع الأخرى مثل المنتجات المستخدمة في التنظيف وأدوات المطبخ كما استطاعت الشركة ضم قسم جديد لفروعها وهو القسم الخاص بالإلكترونيات والهواتف المحمولة.
العثيم العروض الترويجية
تمكنت شركة عبدالله العثيم من تأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، هذا الموقع الذي يحتوي على كل المنتجات والسلع التي تتوافر في الفروع بالإضافة إلى إمكانية طلب هذه المنتجات والحصول عليها بشكل إلكتروني وسيتم شحنها من أقرب فرع إلى المنزل، هذا الأمر الذي يحتاج إليه الكثير من العملاء في الوقت الحالي نظراً لضيق الوقت. عروض شركة العثيم تعتبر من أشهر العروض التي يتم تقديمها في هذا المجال، حيث أن الشركة تهتم بتقديم عروض مستمرة على جميع المنتجات الأساسية، هذه العروض التي يبحث عنها العملاء وينتظروها بشكل مستمر للاستفادة منها وشراء كل مستلزماتهم.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر ماكينة جيليت بلو ميجا خمس قطع 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر ماكينة جيليت فينوس النسائية 4 قطع 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر فرشاة أسنان أورال بي برو 4 قطع وسط 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر معجون أسنان كرست ثري دي تنظيف عميق 75 مل 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر معجون أسنان أورال بي للتنظيف العميق 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة صابون يد روزيت لافندر 3 لتر 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة معطر الجسم فوج نابوليون 120 مل 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة صابون يد جنتو للحماية الفائقة 500 مل 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة جل معقم ديتول شمام وخيار 50 مل 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة حنا جوردريج أبها اسود 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة غسول وصابون اليد من ديتول 400 مل 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة مزيل عرق فا الرجالي رول 50 مل 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلغ سعر علبة زيت زيتون فاتيكا زيت للشعر 300 مل 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بلغ سعر علبة شامبو فاتيكا للحماية من التساقط 700 مل 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- اسعار العثيم و بروشور العثيم بلغ سعر علبة حمام زيت دابر فاتيكا مرطب 1 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
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