شوف عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمناسبة العيد Panda

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده ماركت في هذه الأيام من عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير، مفاجآت وعروض ضخمة، ومنها: عروض بنده الأسبوعية على الشاشات، والأجهزة الكهربائية، كما يقدم خصومات مميزة على الإلكترونيات، ويقدم أيضاً خصومات مميزة على أسعار المواد الغذائية، وتعد عروض هايبر بنده هي العروض الأقوى في الوطن العربي، لهذا السبب يتهافت عليه عشرات الآلاف من الزوار بشكل يومي.

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على جميع المنتجات لديه، ومن ضمنها: عرض خاص على جوال جلاكسي تاب ثي Samsung Galaxy Tab T515 A10، كما يتوفر لديهم خصم خاص على تلفزيون تي سي إل، كما يقدم الهايبر خصم مميز على طابعة الكل في واحد all in one HP، كما يتوفر خصم خاص على مضخم الصوت من فيليبس، وعلى جهاز الأندرويد للتليفزيون من مي بوكس أس، وعلى سماعات جي باس 2.1، وأيضاً يوجد خصم آخر على تليفزيون أي تي سي ATC.

خصومات، وتخفيضات أخرى متعددة على: تليفزيون سكاي وورث جوجل المميز بأحجامه الالمختلفة، ويقدم أيضاً أفضل الخصومات على تلفزيونات دورا Dora المميزة بأحجامها المختلفة، , وكذلك يتواجد لديهم خصم مميز على مروحة بلاك أند ديكر Black & Decker، كما تتوفر ثلاجة وايت ويستن هاوس المميزة بسعر خاص White Westinghouse، وكذلك يتوفر لدى بنده ماركت موزع المياه البارد، والحار من دورا Dora.

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده خصم كبير على سعر الفرن الكهربائي من أي تي سي ATC، كما يتوفر خصم آخر على الغلاية الكهربائية البلاستيكية من ماركة سينكور Sencor، وعلى قلاية تيفال Tefal الكهربائية الصحية بدون زيت، ويوجد لديهم أيضاً تخفيض من بندة على عصارة مولينكس Moulinex، وعلى قطاعة ارايتي أبيض مع الرمادي Ariete، وعلى القلاية بدون زيت من كولين Koolen، وكذلك على القلاية بدون زيت من كولين Koolen، وعلى خلاط مولينكس بقطاعتين Moulinex، وأيضاً على خلاط فيليبس Philips.