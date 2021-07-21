نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم في السعودية اروع عروض العيد من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية الرائعة، و أقوى الخصومات من هايبر بنده hyper panda في حملة عروض العيد، المستمرة طول فترة العرض الساري من الأربعاء 14 يوليو 2021 وحتى الثلاثاء 27 يوليو 2021، تتوفر جميع المقاضي الشهرية والضرورية لكل بيت سعودي، تتوفر العروض بمختلف فروع بنده السعودية في مختلف أنحاء السعودية، وتشمل الخصومات جميع أنواع الأدوات المنزلية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والجوالات، وتضم تخفيضات بنده عروض عيد الأضحى المستمرة على اللحوم والأضاحي التي يوفرها لنا ماركت بنده بأحسن الأسعار.

عروض بنده اليوم في السعودية

تقدم لنا هايبر بنده عروض وفيرة على تشكيلة رائعة من اللحوم المصنعة التى يتهافت عليها الناس من وجبات سهلة وسريعة التحضير مثل البرجر البقري، المفروم بأنواعه مثل البقر، لحم الغنم ووجبات أخرى كثيرة تسعد بها أسر كثيرة ومن ضمنها تشكيلة الدجاج أيضًا وإليكم العروض:

فخذ غنم فاخر دارى 1200 جرام للحبة 44.50 ريال سعودي بدلًا من 62.95 ريال سعودي.

برجر بقري السنبلة 24 قطعة 1344 جرام 25.95 ريال سعودي.

مفروم بقري أو غنم السعودية 400 جرام 3 حبة 7.50 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

ستربس الدجاج الحار رويال 750 جرام 19.95 ريال سعودي بدل من 31.95 ريال سعودي.

بنده

يقدم لنا هايبر بنده تخفيضات رائعة على الخضار المشكل والذي لا تخلو منه أي مائدة من موائد السعودية؛ لما له من فوائد عظيمة للجسم، حيث أنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة ومضادات الأكسدة الضرورية لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض ومنها، خصومات بنده على الخضار.

بطاطس مقلية رويال 2.5 كيلو للحبة بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

بطاطس مقلية السنبلة 1.5 كيلو للحبة بسعر 15.95 ريال سعودي.

أصناف مختارة 3 حبة ساديا بسعر 9.95 ريال سعودي.

خضار مشكل مونتانا 400 جرام بروكلى 250 جرام 3 أكياس بسعر 11.95 ريال سعودي.

بامية زيرو 400 جرام للحبة ساديا بسعر 7.50 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

مكعبات الثوم المهروسة السنبلة 500 جرام للحبة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

لا يغفل هايبر بنده أهمية وجبة الفطار أو العشاء؛ لذلك تقدم لنا شركة بنده للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من أطعمة الإفطار والوجبات الخفيفة في عروض مبهرة تناسب الجميع فيوجد عروض منتجات الألبان مثل الأجبان المتنوعة والزيتون المخلل، وغيرها من المنتجات الغذائية المفضلة لجميع أفراد الأسرة، وإليكم بعض عروض بنده الفريدة من نوعها.

جبنة قليل الدسم هايلاند قريش سعر الكيلو 20 ريال سعودي بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

خليط زبدة غير مملحة سعر الكيلو 10 ريال سعودي بدل من 17.25 ريال سعودي.

جبنه شيدر أبيض، أحمر كبير ريجولد 500 جرام للحبة بسعر 25 ريال سعودي.

لبنة تركية عادى قليلة الدسم بريزيدن سعر الكيلو 20 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

زيتون كو بوليفيا أسود أو أخضر شرائح 10 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

صدور تركي مدخن قليل الدهن بيبى 250 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

مرتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون حلواني إخوان 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

يمكنكم طلب كافة مقاضيك الشهرية من خلال خدمة بنده أون لاين المميزة، والاستمتاع بـ التوصيل المنزلي على كافة مشترياتكم دون الحاجة للتسوق بأحد الفروع، تابعونا للمزيد من عروض السعودية اليوم في جميع متاجر السعودية بشكل متجدد، حيث نوافيكم بأجدد وأوفر العروض في كافة المتاجر والهايبر ماركت بمختلف أنحاء مدن المملكة.