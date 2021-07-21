تراند الفن: وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 21 يوليو 2021 12:17 صباحاً - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

وأوضحت الهيئة الملكية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول جذب المواهب.

– مدير برنامج المشاريع.

– أخصائي أول مراقبة المشروع.

– مدير مشروع.

– استشاري بيطري.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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