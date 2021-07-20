تراند الفن: وسط أجواء إيمانية.. «شؤون الحرمين» :إتمام خطة تفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 11:17 مساءً - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إتمام خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أنّ ضيوف الرحمن وصلوا صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية، حيث جرى تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم الحرم المكي الشريف.

وبيّن حيدر بأن الرئاسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى، عبر تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئاسة قامت في وقت سابق بتركيب ملصقات وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج؛ لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، من خلال الملصقات الأرضية، بالإضافة لتخصيص أبواب محدّدة للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

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