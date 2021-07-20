تراند الفن: تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «مايكروسوفت إيدج»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:17 مساءً - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في مايكروسوفت إيدج.

وأوضح المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى بتحديث المنتج المتأثر بالإصدار الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً، عبر الرابط التالي :هنا.

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