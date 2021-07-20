تراند الفن: حاولوا الوصول للمشاعر المقدسة.. متحدث «الداخلية» يكشف عدد المخالفين لتنظيمات الحج (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:17 مساءً - أوضحالمتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عدد من ضبطوا مخالفين لتنظيمات وتعليمات الحج، بمحاولة الوصول للمشاعر المقدسة.

وأبان خلال المؤتمر الصحفي لحج عام 1442هـ، أن عدد المخالفين وصل إلى 356 مخالفاً، وأنه طبقت عليهم الغرامات النظامية، داعياً الجميع لعدم مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.

وأكد الشلهوب أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج تمت بنجاح، وتمت مباشرة المرحلة الثالثة من خطط الحج الخاصة بالمبيت في منى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.