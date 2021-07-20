تراند الفن: «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم بالمملكة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 05:09 مساءً - كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت القيصومة أعلى درجة حرارة بواقع 4ْ8 .

وتضمنت المدن الأعلى حرارة اليوم في المملكة:

– القيصومة 4ْ8.

– النعيرية 4ْ7.7 (محطة أتوماتيكية).

– رفحاء 4ْ7.

– المدينة المنورة وعرعر وسكاكا 4ْ5.

– الأحساء 4ْ4.6 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، الشرقية ، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.