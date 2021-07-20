تراند الفن: ارتكبت فعلا فاضحا أثناء الرقص .. حبس راقصة شهيرة بسبب هذا الفيديو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت أخبار المشاهير 78 زيارة

عاقبت محكمة جنح الهرم راقصة بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بارتكاب فعل فاضح أثناء قيامها بالرقص داخل إحدى الملاهي الليلية بشارع الهرم. عاقبت محكمة جنح الهرم راقصة بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بارتكاب فعل فاضح أثناء قيامها بالرقص داخل إحدى الملاهي الليلية بشارع الهرم. كانت مباحث الآداب بالجيزة ألقت القبض على المتهمة لقيامها بالرقص على نحو يخل بالآداب العامة وأدائها رقصات استعراضية تتضمن إيحاءات جسدية منافية للآداب، بما يعد فعلا فاضحا يخدش الحياء. أحالت النيابة الراقصة للمحاكمة بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح بعدما تبين من التحقيقات ثبوت ارتكابها تلك الجريمة، ووجود مقاطع مصورة لرقصاتها داخل الملهى الليلي الذي تعمل به، ظهرت فيها وهي ترقص واضعة يدها على مناطق حساسة بجسدها وتعمدها ارتكاب الفعل الفاضح أمام جمهورها. شاركها

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