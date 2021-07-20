تراند الفن: راقصة شهيرة تثير جدلا واسعا بصورة عارية بأشهر مساجد مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت أخبار المشاهير 60 زيارة

أثارت الراقصة الأمريكية شهرزاد جدلا واسعا في مصر، بعدما قامت بالتصوير أمام أشهر مساجد البلاد بملابس مكشوفة.

وأثارت الراقصة شهرزاد، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد نشر صور لها من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وأمام مسجد محمد علي، وهي حافية القدمين، مرتدية فستانا مكشوفا وله فتحة من الأمام.

وشاركت الصور مع متابعي صفحتها الشخصية على موقعي “إنستغرام”، و”تيك توك”، ما أثار حولها كثيرا من الجدل.

وكتبت شهرزاد، في تعليقها على الصور: “أمسية جميلة في قلعة صلاح الدين، لن أفقد أبدا رهبتي، وكوني متحمسة على العيش في مكان له الكثير من التاريخ”، وتفاعل معها الكثير من المتابعين، وانتقدها أغلبهم، بسبب تصويرها بملابس مكشوفة بجانب مسجد، وكان من بين التعليقات: “ميصحش تتصوري كدة عند جامع”، و”أنتي رقاصة إيه جابك هنا في القلعة؟”.