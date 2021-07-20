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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أول يوم العيد وهدايا التخفيضات تصل الى نصف السعر وكل عام وانتم بخير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم أول يوم العيد، شركة عبدالله العثيم من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الشركة من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في المملكة لذلك نجد الكثير من العملاء الذين يثقون في منتجات الشركة ويعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم ولوازمهم من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، كما أن الشركة أصبحت الآن تمتلك عشرات الفروع.
عروض العثيم وهدايا وقفة عرفات المباركة وتخفيض نصف السعر 50% على السلع الغذائية
عروض العثيم الطازج اليوم
تسعى شركة عبد الله العثيم إلى تقديم أعلى وأفضل مستوى من الخدمات للعملاء في كل مكان، والدليل على ذلك قيام شركة العثيم بعمل مجموعة كبيرة من العروض والخصومات المختلفة في جميع الفروع، هذه العروض التي تحتوي على كل المنتجات والسلع التي يبحث عنها العملاء كل يوم نظراً لأنها سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك نجد الكثير من العملاء ينتظرون هذه العروض للاستفادة منها.
اسعار العثيم و بروشور العثيم
تقوم شركة عبدالله العثيم بالإعلان عن هذه العروض التي يتم تنظيمها من قبل الشركة، من خلال فروع الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بهم، هذا الموقع الذي تم تأسيسه بهدف مساعدة العملاء الذين يرغبون في الشراء عبر الانترنت من شراء كل احتياجاتهم الغذائية.
كما أن المميز في هذا الموقع الإلكتروني أنه يتيح لجميع العملاء إمكانية الاطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع ومعرفة أسعارهم وأيضاً معرفة العروض المتاحة.
اخر عروض العثيم الأسبوعية
- عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر علبة زيت العربي النباتي بلاستيك 1.5 لتر 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر علبة زيت دوار الشمس 1.5 لتر 500 مل 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 مل 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة شوكولاتة جالكسي جواهر 900 جم 54 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة سنيكرز باونتي 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة حلوى سكيتلز حامض 174 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة شاي الربيع المذاق الأصلي كيس 150 قطعة 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة كريمة دريم ويب مزينة 144 جم 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة شيبس شيتوس كرانشي حار 200 جم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة خليط كيك بلسبري كاكاو 485 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة شيبس برينجلز منوع 200 جم 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة كورن كلوقز كوكو بوبس شوكو 500 جم 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة كورن فليكس كونتري 500 جم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة أرز المهيدب بنجابي بسمتي أرز أبيض 5 كجم 45 ريال سعودي بدلاً من سعر 50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة أرز صنوايت 5 كجم 32 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.
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