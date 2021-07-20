نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض جرير على الجوالات وتخفيضات 60% لعيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجولات بمناسبة عيد الأضحى، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك قدمت إليكم متاجر جرير مجموعة من الخصومات والتخفيضات على كافة الأجهزة الذكية حيث توفر إليكم جرير أنواع مختلفة من أجهزة المحمول والهواتف الذكية التي تتسم بأنها الأقوى بين كافة الهواتف كما أنها تصنف تبعاً لماركات عالية من هواتف المحمول، فتقدم إليكم الشركة هواتف محمول من أشهرا الماركات العالمية على سبيل المثال نوكيا وأوبو وريملي ولينوفر وآبل وغيرهم الكثير من الشركات العالمية واستطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم مجموعة من العروض المتوفرة إليكم من أسواق جرير بمناسبة عيد الأضحى.

أفضل العروض من مكتبة جرير على الجولات:

توفر إليكم أسواق جرير أنواع مختلفة من هواتف المحمول بأسعار مناسبة للجميع وإليكم في السطور الآتية أهم هذه العروض:

تقدم إليكم جرير عرض على هاتف أيفون 11 برو ماكس بسعة 12 ميجابايت باللون الذهبي والخصم يصل إلى 32 %.

يشمل العرض على هاتف موتورولا رانر الذي يقوم بدعم شبكة الاتصال جي 5 وسعته تصل إلى 256 جيجابايت ومتوفر باللون الجرافيتي اللامع فمتواجد لدى جرير بسعر 3999 أي خصم تقريباً 32% من سعره الأصلي.

يشمل العرض على خصم بنسبة 13% وذلك على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي فانتوم وأسود فانتوم.

هاتف سامسونج جالكسي يتوفر عليه عرض بنسبة 23% خصم حيث تصل مساحة الهاتف إلى 256 ومتوفر باللون الأسود والبرونزي ويقوم بدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس.

تقدم أسواق جرير إليكم أيضاً خصم بنسبة 35% على هاتف سامسونج جالكسي 20 الترا بسعة 125 جيجا بايت ومتوفر باللونين الأسود والأبيض ويقوم بدم شبكة جي 5.

هاتف آبل أيفون 12 بروم ماكس بسعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي والجرافيتي وأزرق محيطي ويدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس بتخفيض يصل إلى 300 ريال سعودي.

لا تقف عروض أسواق جرير فقط على ذلك بل تقدم إليكم أيضاً ميزة الشراء بالتقسيط ولكن من خلال التزام كافة الشروط الخاصة لها، فمهما كان نوع الهاتف الذي ترغبون في الحصول عليه فيمكنكم التوجه إلى جرير وستحصلون عليه مقابل عرض وخصم مميز مناسب لكافة الطبقات.