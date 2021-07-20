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عمر شويل - جدة أعطى الله عز وجل للمسلمين عيدين. الأول وهو عيد الفطر المبارك. والثاني وهو عيد الأضحى المبارك. وكلا العيدين يكونان بالتزامن مع التزام المسلمين بأداء ركنين هامين من أركان الاسلام الخمسة، فعيد الفطر المبارك يأتي بعد أن ينتهي المسلمين من صوم شهر رمضان المبارك وهو الركن الرابع من أركان الاسلام الخمسة، حيث يحتفل المسلمين به في شتى مشارق الأرض ومغاربها بعد انتهاء فريضة الصوم، شاكرين الله عز وجل على أدائهم تلك الفريضة، راجعين منه سبحانه وتعالي أن يتقبل منهم صوم رمضان المبارك.

ثم يأتي بعد ذلك عيد الأضحى المبارك ، وهو يتزامن أيضاً مع ركن من أركان الاسلام الخمسة وهو الركن الخامس وهو حج البيت لمن استطاع عليه سبيلاً، ويتم الاحتفال به بعد انتهاء وقفة عرفات، ويكون اليوم الأول من عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة.

أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021

وعيد الأضحى المبارك له معاني انسانية جميله، فهو يعني التضحية والفداء، ولا يحلو عيد الأضحى بدون تبادل رسائل التهنئة بقدوم العيد سواء بين أفراد الاسرة، والمحبين والأقرباء، وعادة ما تشتمل تلك الرسائل على التهنئة بقدوم العيد، والرجاء بأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال ، ومن أجمل وأرق العبارات التي تقال بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2021 ما يلي:-