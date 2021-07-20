نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لعيد الأضحى Panda في عروض بنده بصفحة واحدة Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أهم المحلات الموجودة بالوطن العربي للبيع بالتجزئة، فقد بدأ هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، ومن بعدها قد توسع ليغطي مدن كثيرة في البلاد العربية بأسيا، ومن بعدها في افريقيا، وسوف نحدثكم اليوم عن عروض هايبر بنده في مدن المملكة العربية السعودية، بما فيها من أسعار، وخامات مميزة للسلع.

عروض هايبر بنده اليوم Panda

يتميز لدى هايبر بنده خصومات كثيرة، وعروض مميزة على منتجات كثيرة، بأفضل الخامات، والماركات العالمية في المملكة العربية السعودية، ومن بينها: خصم خاص على سعر منتج معجون الأسنان الإيطالي من سوس دينت SOS Denti المكافح للتسوس، ومزيل بقع الأسنان، ومعالج إلتهاب اللثة، وكذلك يعيد بناء، وحماية الأسنان، وأيضاً معالج حساسية الأسنان، ومبيض الأسنان، كما يتوفر خصم آخر على معجون تبييض الأسنان للأطفال من ألودنت Aloedent، وكذلك الخصم الخاص على سعر معجون الأسنان للأطفال بالفراولة من سيجنال الحماية Signal.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

نستكمل مع حضراتكم أقوى عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر غسول الفم من ليسترين Listerine، وخصم آخر منه على غسول الفم من كولجيت بلاكس Colgate، وعلى غسول الفم المميز من كلوس أب Close up، وخصم آخر على شفرات الحلاقة النسائية من جيليت Gillette، وعلى أمواس حلاقة جيليت من بلو3، وبلو2 بلس، كما يتوفر تخفيض منه على أمواس الحلاقة النسائية من جيليت، وعلى شفرات الحلاقة النسائية من جيليت بلو بلس 2، وعلى شفرات الحلاقة من جيليت بلو3 سمارت.

عروض هايبر بنده اليوم Panda

ويتوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من المنتجات، ومنها: خصم مميز على سعر لوشن، وزيت الشعر للأطفال من نيفيا Nivia، وعلى عبوات المناديل المبللة للأطفال من بيور، وألو هجيز Huggies، وأيضاً على مناديل بامبرز المبللة للأطفال Pampers، كما يتوفر خصم خاص على سعر المناديل المبللة للأطفال من ماركة نيفيا Nivia، وعلى المناديل المبللة للأطفال من ماركة جونسونز Johnson’s، كما يتواجد خصم على المناديل المبللة للأطفال من بيبي جوي.