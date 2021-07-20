- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم في عيد الأضحى على الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي
عمر شويل - جدة توفر عروض العثيم مجموعة هائلة من أقوى التخفيضات على الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والجوالات. بالإضافة إلى ما تحتويه أسواق عبد الله العثيم من سلع ومنتجات أخرى تخص جميع أفراد الأسرة السعودية والمقيمين داخل المملكة أيضاً. تيسر هذه العروض شراء العديد من المنتجات بأسعار تنافسية. ولذلك يهرع العديد من المتسوقين لشراء احتياجاتهم من الأجهزة والجوالات أو السلع المنزلية خلال فترات العروض. وبالإضافة إلى العروض الأسبوعية يوفر العثيم مول عروضاً أخرى يوم الاثنين على السلع الطازجة. وكذلك تتوفر عروض أخرى إضافية خلال أيام الأسبوع وفي المناسبات والأعياد.
عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية
في السطور التالية نستعرض معكم مجموعة متميزة من أهم المنتجات المتوفرة في بروشور العروض لهذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
- متوفر الآن في مختلف أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية. مكنسة هومر كهربائية للتخلص من الأتربة بسهولة ويسر سعر الحبة 139 ريال فقط.
- احصل على مضرب بيض مع عجانة كوليين مقابل 79 ريال سعودي.
- مجموعة العناية بالشعر المكونة من مجفف شعر ومكواة جيوكار متاحة الآن بسعر 129 ريال فقط.
- اشتري طقم قدور كيتشجر جرانيت المكون من 9 حبات بسعر 159 ريال سعودي.
- متوفر أحجام مختلفة من شنطة لوكسوري ترولي سعر الحبة مقاس 20 فقط 54.95 ريال.
- احصل على شنطة مقاس 24 بسعر 64.95 ريال.
- اشتري شنطة لوكسوري ترولي مقاس 28 79.95 ريال. كما يوجد مقاس 32 مقابل 104.95 ريال.
- احصلي على طقم صنية فرن كاسا بونيتا مستطيل المكون من 3 حبات بسعر 24.95 ريال.
- قدر ضغط سوبر بي كهربائي 6 لتر سعر الحبة 185 ريال.
- غلاية كهربائية كولين 1.8 لتر لغلي المياه في أسرع وقت بسعر 29 ريال بدلاً من 64.62 ريال.
- اشتري محضر طعام مولينكس 2.4 لتر مقابل 199 ريال بدلاً من 419 ريال.
- خلاط مولينكس 1.5 لتر اي 2 ام ال سعر الحبة 119 ريال بدلاً من 199 ريال
- احصلي على ترموس هوم واي ال للحفاظ على المشروبات الساخنة. وبصفة خاصة خلال الرحلات العائلية بسعر مميز جداً فقط 34 ريال بدلاً من 59 ريال.
- يوجد ضمن تخفيضات أسواق العثيم طقم قدور رويال فورد مكون من 8 حبات بسعر 99 ريال بدلاً من 194.96 ريال.
- الآن يمكنك الحصول على أطعمة ساخنة في دقائق معدودة. عند شرائك مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال مقابل 179 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم في عيد الأضحى على الأجهزة المنزلية والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.