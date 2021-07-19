تراند الفن: نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على سلامة اللحوم من الميكروبات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 11:10 مساءً - قدمت الهيئة لاعامة للغذاء والدواء نصائح هامة للحفاظ على سلامة اللحوم من الميكروبات، وكذلك الطريقة الصحيحة لتقطيعها.

وشددت الهيئة عبر فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، على أهمية غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم.

كما أكدت على تنظيف الأسطح المستخدمة لتنظيف اللحوم وتطهيرها قبل وبعد الاستخدام، وكذلك تخصيص لوح تقطيع خاص باللحوم النيئة ولا يستعمل للأغذية الجاهزة.

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