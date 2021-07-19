مسجات تهنئة عيد الأضحى 2021 وأجمل صور وبطاقات المعايدة

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محمد سياف - ابو ظبي - تشهد محركات البحث على شبكة الإنترنت خلال هذه الساعات، البحث عن مسجات تهنئة عيد الأضحى، مع اقتراب حلول أغلى أحد العيدين على قلوب المسلمين في أنحاء الأرض، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل انتقاء العبارات والكلمات التي تتناسب مع هذه المناسبة المباركة، وإرسالها إلى الأهل والأقرباء والأصدقاء والأحباب، عن طريق منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات المحادثات الفورية مثل واتساب وانستقرام وماسنجر وغيرها ، وفي هذه المقالة رصدنا لكم اجمل العبارات والكلمات للتهنئة والمباركة بالعيد الأضحى ، واجمل الصحور الحديثة من وحي المناسبة نأمل أن تنال إعجابكم، فتابعوا معنا، وكل عام وأنتم بخير.

مسجات تهنئة عيد الأضحى

أجمل عبارات المعايدة بعيد الأضحى

رصدنا لكم زوار الموقع الكرام أجمل ما قيل من عبارات للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، والتي تصلح لإرسالها عبر تطبيقات المراسلة، على الهواتف الذكية:

قبل زحمة السير.. وقبل رسائل الغير.. والإرسال لسه بخير.. كل عام وأنتم بخير

أعذب تهنئة لأعذب إحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام وإنت أسعد الناس.

للكلمة ردود.. وللفرحة وجود.. ولأيام العيد وقت محدود.. فلك تهنئة بلا حدود

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر.. أن يسعدك مدى الدهر.. ويشفع فيك محمد عند الحشر.. ويبارك لك في شهر النحر.. وكل عام وأنتم بخير

الحج موسم فلاح.. والعشر عطرها فاح.. عسى كل عامك أفراح.. وكل همومك تنزاح.. وكل عام وأنت بخير.

روح و ريحان نثرته لأحباب الرحمن.. أسأل الله يشملك بالغفران.. وأن يجعل بسمتكم عادة .. وحديثكم عبادة.. و حجكم سعادة.. و خاتمتكم شهادة

كنوز الأرض تفديكم.. وعطر العود نهديكم.. بوسط القلب مسكنكم..

وبعيد الحج أهنيكم.

وبعيد الحج أهنيكم. لا تحلم إني أقولك: عيد سعيد..لكن بقولك شي واحد.. (أنت سعادة كل عيد).

تقبل الله طاعتك.. ومن النار أعتقك.. وبالفردوس أسكنك.. وبالعيد أسعدك

مسجات تهنئة عيد الأضحى وأجمل صور وبطاقات المعايدة

فيما يلي مجموعة من الصور وبطاقات التهنئة بعيد الأضحى المبارك تصلح للإرسال عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات المراسلة على الهواتف الذكية: