شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% طوال ايام عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، اكسترا يهنئكم بقدوم عيد الأضحى ويقدم لك أفضل العروض على الأجهزة المنزلية الصغيرة، العروض سارية من الجمعة 16 يوليو إلى 7 أغسطس 2021 الموافق 6 و 28 ذو الحجة 1442 هـ، قم بزيارة صالات عرض اكسترا واحصل على أفضل الأجهزة المنزلية الحديثة بأسعار مغرية، قارن وسنقدم لك أقل سعر، لا تفوت فرصة الحصول على أفضل عروض ماركات Philips على جميع منتجاتها، تألق بإطلالة عصرية ومميزة هذا الصيف مع عروض خاصة من Philips على أجهزة العناية الشخصية، لدينا أيضًا عروض خاصة على المكانس الكهربائية، والأواني المختلفة، وأجهزة التبريد والمزيد.
عروض اكسترا الأسبوعية أقوى الخصومات حتي نهاية الأسبوع
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عروض العيد من اكسترا على غسالات الملابس
- تخفيضات اكسترا اليوم كلاس برو غسالة ملابس تحميل علوي، سعة 7 كيلو، أبيض، خصم 50٪ بسعر 799 ريال بدلاً من 1599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات اكسترا اليومية غسالة كاندي تحميل أمامي، 10 كيلو، انفرتر، واي فاي، بلوتوث، أبيض، خصم 50٪ بسعر 1599 ريال بدلاً من 3199 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا الأسبوعية غسالة كاندي تحميل أمامي، غسيل 9 كيلو / تجفيف 6 كيلو، انفرتر، فحم، خصم 47.07٪ بسعر 1799 ريال بدلاً من 3399 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض اكسترا الأسبوعية
عروض اكسترا السعودية، تقدم أسواق Extra أقوى عروضها في هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، العروض والخصومات في هذه الفترة لا مثيل لها على كافة المنتجات من الأجهزة الكبيرة والصغيرة، والإلكترونيات، يمكنك زيارة أقرب فرع لك من فروع اكسترا أو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمتجر اكسترا للتمتع بأقوى العروض والخصومات.
- تنزيلات اكسترا الشهرية Class Pro، غسالة تحميل أمامي، 6 كجم، 8 برامج، أبيض، خصم 47.08٪ بسعر 899 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية غسالة كاندي فتحة أمامية، 8 كيلو غسيل/ 6 كيلو تجفيف، انفرتر، أبيض، خصم 39.41٪ بسعر 1399 ريال بدلاً من 2309 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض اكسترا الشهرية غسالة توشيبا تحميل علوي، 15 كيلو، عاكس، أبيض/ أسود، خصم 27.28٪ بسعر 2399 ريال بدلاً من 3299 ريال. غسالة إل جي تحميل علوي، 11 كجم، تيربو، أبيض، خصم 32.59٪ بسعر 2999 ريال بدلاً من 4449 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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