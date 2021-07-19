شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% طوال ايام عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، اكسترا يهنئكم بقدوم عيد الأضحى ويقدم لك أفضل العروض على الأجهزة المنزلية الصغيرة، العروض سارية من الجمعة 16 يوليو إلى 7 أغسطس 2021 الموافق 6 و 28 ذو الحجة 1442 هـ، قم بزيارة صالات عرض اكسترا واحصل على أفضل الأجهزة المنزلية الحديثة بأسعار مغرية، قارن وسنقدم لك أقل سعر، لا تفوت فرصة الحصول على أفضل عروض ماركات Philips على جميع منتجاتها، تألق بإطلالة عصرية ومميزة هذا الصيف مع عروض خاصة من Philips على أجهزة العناية الشخصية، لدينا أيضًا عروض خاصة على المكانس الكهربائية، والأواني المختلفة، وأجهزة التبريد والمزيد.

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عروض العيد من اكسترا على غسالات الملابس

تخفيضات اكسترا اليوم كلاس برو غسالة ملابس تحميل علوي، سعة 7 كيلو، أبيض، خصم 50٪ بسعر 799 ريال بدلاً من 1599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا اليومية غسالة كاندي تحميل أمامي، 10 كيلو، انفرتر، واي فاي، بلوتوث، أبيض، خصم 50٪ بسعر 1599 ريال بدلاً من 3199 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا الأسبوعية غسالة كاندي تحميل أمامي، غسيل 9 كيلو / تجفيف 6 كيلو، انفرتر، فحم، خصم 47.07٪ بسعر 1799 ريال بدلاً من 3399 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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عروض اكسترا السعودية، تقدم أسواق Extra أقوى عروضها في هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، العروض والخصومات في هذه الفترة لا مثيل لها على كافة المنتجات من الأجهزة الكبيرة والصغيرة، والإلكترونيات، يمكنك زيارة أقرب فرع لك من فروع اكسترا أو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمتجر اكسترا للتمتع بأقوى العروض والخصومات.