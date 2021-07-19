شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوي العروض في عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، عروض مجموعة العثيم الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتنوعة على جميع الأنواع، حيث أن لديها قاعدة عملاء كبيرة، تعمل في أسواق العثيم لإضافة خصومات على أساس أسبوعي، وتعتبر من الأسواق ذات المبيعات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، العروض صالحة حتى 7 أيام من يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، جميع العروض متوفرة في جميع فروع المملكة العربية السعودية، قم بزيارة فروع أسواق العثيم المنتشرة في أنحاء المملكة أو عبر المتجر الإلكتروني.

عروض العثيم الأسبوعية 50% خصم علي تشكيلة متنوعة من المنتجات

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم الأسبوعية، تقدم أسواق العثيم دائمًا العديد من العروض المختلفة للمواطنين على جميع المنتجات في الأسواق، وتتنوع هذه الخصومات، وقد يصل بعضها إلى 70٪، كما احتلت أسواق العثيم المركز 50 من بين مائة شركة قوية في المملكة العربية السعودية، ولأسواق العثيم العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية وفي مصر أيضاً.

خصومات العثيم الشهرية

عروض العثيم على أجود أنواع الأرز

تخفيضات العثيم اليوم أرز الفارس سيلا بسمتي مزة هندي، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 51.95 ريال سعودي بدلاً من 74.25 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية أرز جرين فارمز كرنل بسمتي أبيض، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية أرز أنديا جيت عنبر كلاسيك، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 119 بدلاً من 135.25 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

تنزيلات العثيم الشهرية أرز المضياف باكستاني، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية ملك الأرز بسمتي مزة، وزن 5 كيلو جرام، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 44.75 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الأسبوعية