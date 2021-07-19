تراند الفن: «طبيب» يوضح تأثير قلة النوم والسهر على جهاز المناعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت تواصل 12 زيارة

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى تأثير السهر وقلة النوم على جهاز المناعة لدى جسم الإنسان.

وأضاف” الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن السهر وقلة النوم يؤثران على جهاز المناعة، اذ تجعل الجسم أكثر ميلاً للإصابة بالمرض وأبطأ تعافيًا بعد التعرض للمرض.

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