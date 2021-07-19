نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة.. عيد على أقاربك وأصحابك برسائل جديدة ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، العديد من المسلمين حول العالم يرسلون رسائل التهنئة بالعيد لبعضهم في هذه المناسبة، مع انتشار المحمول بين أغلب البشر وسهولة إرسال الرسائل الإلكترونية، نقدم لكم باقة من رسائل التهنئة الخاصة للأصدقاء والأهل والأحباب، برسائل مميزة وجديد لتهنئة عيد الأضحى، لوصل الود بين بين الناس والسؤال على بعضهم البعض.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة

تنظر الأمة الإسلامية يوم الاثنين 19 يوليو، ويوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، ومن عادتنا أن نهنئ بعضنا في هذه المناسبة السعيدة، نقدم رسائل التهنئة الجديدة، تستطيع ارسالها للأهل والصحاب والحباب والصدقاء وزملاء العمل.

رسائل عيد الأضحى 2021

الحمد لله والملك لا شريك له، اللهم بارك لنا في عيدنا واحفظنا من كل سوء، وعيد سعيد عليكم.

رضي الله عنكم وأرضاكم، ووسع عليكم رزقة وأعطاكم، وحفظكم وراعاكم، وأكرم منزلتكم سدد خطاكم.

يا علي يا عظيم، بحق هذا اليوم الكريم، اغفر لنا أجمعين، واحفظنا سالمين، واجمعنا في جناتك أجمعين.

اللهم امنن علينا بفضلك العظيم، بزيارة بيتك الكريم، واجمعنا بأحبابنا فيه اجمعين، وعلى جبل عرفة ملبيين.

يا الله يا عاتق رقاب حجاج بيتك الحرام من النار، أعتق رقاب أحبابنا وأهلينا من النار، واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم يا رب العالمين، بارك لي في أخواني أجمعين، واحفظهم سالمين، وبلغنا العيد القادم على عرفات ملبيين، وألى بيتك الحرام حاجين.

رسائل عيد الاضحى للأصدقاء

بأصدق التهاني الصادقة، وباقة ورد لكل صديق، وعزيز ورفيق، واخ لي وقت الضيق، كل عام وانت بخير ودمت لي أعز صديق.

وبأصدق التهاني والبركات، ممتزجة مع أرق الامنيات، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.

اللهم أعده عليكم عيداً سعيد، وعمراً مديد، وفرحة عيد، في يوم سعيد.

اسال الله ان يجعل ايامك سعيدة، واحلامك ليست ببعيدة، وفرحتك اكيدة، وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد.

باقة زهور وورود لكل صديق ودود وفي القلب موجود.

قبل زحمة العيد والمشاوير والمواعيد حبيت أقولك عيد سعيد وعمر مديد.

مع أجمل التهاني القلبية لأعز صديق وأفصل رفيق كل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة بالعيد دينية