نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض العيد على هواتف أيفون وأوبو مع إمكانية تقسيط من تسهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، توفر العديد من الشركات والمتاجر في المملكة العربية السعودية العديد من العروض الترويجية لمنتجاتها، وذلك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة منها للوصول إلى عملاء مستهدفين، وعلى الجانب الآخر يبحث المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية عن بعض المنتجات التي يحتاج لها، على أن تكون تلك المنتجات بأسعار مناسبة للدخل الشهري للعميل، وهو ما تعتمد عليه تلك المتاجر في عروضها، خاصةً عروض عيد الأضحى، ومن أبرز المنتجات التي يبحث عنها العملاء، منتجات الجوالات الذكية، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ومن خلال السطور التالية نستعرض أسعار وعروض منتجات الهواتف المحمولة ذات الماركات الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية.

مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه اليوم، أصبح الحصول على هاتف زكي ذات أولوية قصوى للعديد من الفئات في المجتمع السعودي، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، حيث يمكن من خلال الهاتف المحمول إنجاز الكثير من المعاملات الحكومية، ومتابعة دروس الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى إمكانية دفع المدفوعات الحكومية من خلاله دون الحاجة إلى الذهاب إلى تلك المقرات، لذلك نستعرض سوياً أبرز أسعار هاتف أيفون التابع لشركة أبل الأمريكية، وأسعار هاتف أوبو.

أسعار هواتف أيفون في السعودية

أيفون 11 4G، يتميز الهاتف بالعديد من المميزات والتي من بينها أنه مقاوم للماء والغباء بعمق 2 متر، شاشة مقاس 6.1 بوصة، وإمكانية الشحن السريع، بالإضافة إلى خاصية بصمة الوجه، وسعره حالياً 2899 ريال سعودي بدلاً من 3559 ريال.

أيفون 12 5G، مقاس الشاشة 6.1 بوصة، ويحتوي على خاصية 5G لتجربة سرعة إنترنت عالي الجودة، كما أنه من الهواتف المضادة للماء، ونظام تشغيل ios 14، وتصل حجم الذاكرة الداخلية إلى 64 جيجا بايت.

أسعار هاتف أوبو في السعودية

هاتف أوبو A12، يتميز الهاتف بشاشة 6.2 بوصة، وكاميرا مزدوجة خلفية تصل إلى 13 ميجا بيكسل، وبطارية 4230 مللي أمبير، مع نظام تشغيل أندرويد 9، ويصل سعره في المملكة 449 ريال، بدلاً من 599 ريال سعودي، بخصم يصل إلى أكثر من 25 بالمائة.

هاتف أوبو A93، ويتميز بشاشة 6.5 بوصة، وكاميرا ثلاثية ذات الذكاء الاصطناعي، ويصل بنظام تشغيل أندرويد 10، بشبكة اتصال من الجيل الخامس، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويمكن متابعة كافة المميزات لكافة هذه الهواتف من خلال موقع إكسترا السعودية، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج.

موقع اكسترا السعودية

يوفر موقع اكسترا في المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التي تهم كافة المستهلكين في المملكة، فسواء كنت تبحث عن هاتف جوال، جهاز كمبيوتر، لاب توب، ألعاب فيديو، أجهزة كهربائية، أجهزة عناية شخصية، وغيرها من المنتجات، فيمكن لك التوجه إلى موقع المتجر الرسمي على رابط اكسترا السعودية، ومن ثم اختيار المنتج المناسب لك، علماً أنه يمكن للعملاء تقسيط المشتريات من خلال تسهيل للتمويل، والحصول على موافقة فورية، وبدون كفيل أو تحويل راتب، مع إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 60.000 ريال سعودي، وتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتيح لك الموقع الرسمي خدمة تتبع حالة الطلب الخاص بك عبر كتابة رقم الطلب، ورقم الجوال الخاص بك.