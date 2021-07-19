تراند الفن: وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 04:01 مساءً - أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير مركز الحالات”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت إدارة الكلية، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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