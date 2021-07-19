شوف آخر عروض جرير لعيد الأضحى المبارك وخصومات وتنزيلات حتى 30% على السماعات الالكترونية المتنقلة

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عمر شويل - جدة عروض جرير لعيد الأضحى المبارك، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من أكثر الشركات الناجحة الموجودة في جميع نواحي المملكة العربية السعودية، في البداية كان مجال عمل هذه الشركة يقتصر على الأدوات المدرسية والمكتبية وجميع مستلزمات الدراسة المختلفة التي يحتاج إليها العملاء ويبحثون عنها في كل مكان، ولكن مع مرور الوقت استطاعت شركة جرير التوسع وضم أقسام جديدة إلى فروعها مثل الإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة وأيضاً أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

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تعمل مكتبات جرير على تقديم مستوى مميز من الخدمات، لذلك تقوم الشركة بعمل قائمة عروض وخصومات مختلفة في جميع فروعها على مستوى المملكة، هذه العروض التي تحتوى على مجموعة كبيرة ومتنوعة من كل الأقسام المتاحة في الفروع، وذلك بهدف أن يقوم العميل بتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من قبل هذه العروض.

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كما أن خدمات شركة مكتبة جرير لا تتوقف عند تقديم هذه العروض فقط، ومن أمثلة ذلك خدمات الصيانة المستمرة التي تقوم بها شركة جرير على جميع الإلكترونيات والأجهزة المختلفة، كما أن الشركة تقوم بمنح ضمان لفترة طويلة على جميع الأجهزة والإلكترونيات التي يتم شراؤها من فروع جرير.

يتم عرض قائمة العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وذلك لسهولة اطلاع العملاء على هذه المنتجات ومعرفتها ومعرفة كل المنتجات المتاحة في الفروع واختيار منها ما يناسب العميل.

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