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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر عروض جرير لعيد الأضحى المبارك وخصومات وتنزيلات حتى 30% على السماعات الالكترونية المتنقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير لعيد الأضحى المبارك، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من أكثر الشركات الناجحة الموجودة في جميع نواحي المملكة العربية السعودية، في البداية كان مجال عمل هذه الشركة يقتصر على الأدوات المدرسية والمكتبية وجميع مستلزمات الدراسة المختلفة التي يحتاج إليها العملاء ويبحثون عنها في كل مكان، ولكن مع مرور الوقت استطاعت شركة جرير التوسع وضم أقسام جديدة إلى فروعها مثل الإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة وأيضاً أجهزة الكمبيوتر الحديثة.
عروض جرير وهدايا العيد تخفيضات وتنزيلات تصل الى 50% على الأجهزة الالكترونية الموسيقية المتطورة
عروض جرير اليوم في السعودية
تعمل مكتبات جرير على تقديم مستوى مميز من الخدمات، لذلك تقوم الشركة بعمل قائمة عروض وخصومات مختلفة في جميع فروعها على مستوى المملكة، هذه العروض التي تحتوى على مجموعة كبيرة ومتنوعة من كل الأقسام المتاحة في الفروع، وذلك بهدف أن يقوم العميل بتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من قبل هذه العروض.
عروض مكتبة جرير لعطلة العيد
كما أن خدمات شركة مكتبة جرير لا تتوقف عند تقديم هذه العروض فقط، ومن أمثلة ذلك خدمات الصيانة المستمرة التي تقوم بها شركة جرير على جميع الإلكترونيات والأجهزة المختلفة، كما أن الشركة تقوم بمنح ضمان لفترة طويلة على جميع الأجهزة والإلكترونيات التي يتم شراؤها من فروع جرير.
يتم عرض قائمة العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وذلك لسهولة اطلاع العملاء على هذه المنتجات ومعرفتها ومعرفة كل المنتجات المتاحة في الفروع واختيار منها ما يناسب العميل.
أسعار مكتبة جرير اون لاين
- تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز بوز اس برو مكبر صوت وموسيقى بلوتوث 2329 ريال سعودي بدلاً من سعر 3329 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي بلغ سعر جهاز هواوي ساوند إكس سماعة متنقلة بلوتوث لون اسود 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر سماعة أنكر مع نظام ضوئي كامل ونظام موسيقي 449 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر سماعة جي بي ال جو تو وتون 115 واسبيكر 219 ريال سعودي بدلاً من سعر 319 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير بلغ سعر سماعة بيتس وبيل سماعة متنقلة بلوتوث لون اسود 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 875 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر سماعة سوني ام اتش سي نظام موسيقي كامل وبلوتوث لون اسود 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر سماعة سوني نظام موسيقي كامل وبلوتوث 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر سماعة جي بي ال كليب فور سماعة متنقلة بلوتوث سكواد 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 279 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر سماعة جي بي ال جو 3 سماعة متنقلة بلوتوث لون احمر 139 ريال سعودي بدلاً من سعر 179 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر سماعة أنكر ساوند ميني ليكون سماعة متنقلة بلوتوث لون اسود 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 110 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر سماعة قوي سامبي بلوتوث باور بانك واسبيكر 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير بلغ سعر سماعة جي بي ال بولس فور سماعة متنقلة بلوتوث لون اسود 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1200 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر سماعة سوني سماعة متنقلة اتصال قريب سوبر باص 219 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر سماعة بيلكن في سمارت سبيكر ويرلنيس 1299 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة بلغ سعر سماعة هواوي سي ام ميني سماعة متنقلة بلوتوث إيمارد 145 ريال سعودي.
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