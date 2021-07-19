فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 12:09 مساءً - شكل برنامج حماية الأطفال بلا مأوي غرفة

عمليات مركزية خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن

16439.

ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل

السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية

والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية، حسب البيان الذي تلقت ”

المصريون” نسخة منه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج برفع حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال

بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال

فترة عيد الأضحى بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على

الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوي.

وأضاف يوسف أن فريق البرنامج تلقى تدريبًا على أعلى مستوى

للتعامل الجيد مع الحالات في الشارع، مشيرًا إلى أن الفريق يتكون من أخصائي اجتماعي

ونفسي ومسعف وأخصائي نشاط وأخصائي إدارة حالة.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن

الاجتماعي تعامل مع عدد ١٨٩ شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات

على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس

الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد

أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى او بلاغات بانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن

الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التضامن: غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي خلال عيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.