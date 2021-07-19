تراند الفن: مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية .. أبرزهم ياسمين عبد العزيز و نجيب الريحاني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أثار الخطأ الطبي الذي تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز ضجة علي مواقع

التواصل الاجتماعي مع الدعوات لها بالشفاء العاجل من معجبيها و غالبية الفنانين.

و لم تكن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي الفنانة الأولي التي تتعرض إلي خطأ

طبي ينتج عنه غيبوبة تامة، بل هناك العديد من المشاهير الذين تعرضوا إلي أخطاء

طبية أدت إلي دخولهم غيبوبة أو وفاتهم .

ومن أبرز هؤلاء المشاهير، حسب تقرير ” سكاي نيوز”:

الفنانة فيفي عبده التي أعلنت عن تعرضها لخطأ طبي أدى إلى

بقائها بالفراش لأكثر من شهرين بسبب حقنة أعطيت بالخطأ، أدت إلى توقف قدميها عن الحركة،

وهو ما جعلها تخضع للعلاج الطبيعي الذي ساعد في تحسن حالتها.

ورحلت الفنانة سعاد نصر عقب تعرضها لخطأ طبي أودى بحياتها،

بعد أن دخلت إلى المستشفى لإجراء جراحة لشفط الدهون، وأدى خطأ طبي من طبيب التخدير

لدخولها في غيبوبة لمدة عام ثم توفيت.

كما أعلنت المذيعة بسمة وهبة عن معاناتها عقب خطأ طبي بعد

تلقيها لحقنة أثرت على حبالها الصوتية، إثر إجرائها لعملية تجميل بوجهها، لتضطر لاحقا

للسفر والعلاج خارج مصر.

و اضطرت الفنانة حورية فرغلي لإجراء أكثر من عملية تجميل

خلال الأعوام الماضية عقب سقوطها من حصان، إلى أن حدث لها خطأ طبي عرّض أنفها لكسر

مضاعف، مما أدى لشعورها بصعوبة في التنفس.

وتوفي الفنان الراحل أحمد راتب نتيجة خطأ طبي عقب تجمع مياه

في الرئة قبل ثلاثة أشهر من وفاته، وبعدما وصف له الطبيب دواء لعلاج الحالة، نسي أن

يعلمه بالتوقف عن تناوله بعد ثلاثة شهور، ليتوفى الممثل بعدما استمر بأخذ العلاج.

ورحل المخرج الكبير عاطف الطيب عن عالمنا عام 1995، عن عمر

ناهز 48 عاما، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية لتغيير صمام في القلب، وتوفي بسبب خطأ

طبي أثناء الجراحة.

الفنانة فاطمة كشري تعرضت لوعكة صحية شديدة أثرت عليها وعلى

حركتها منذ شهرين، ونقلت على إثرها إلى المستشفى عقب خضوعها لعملية فتق، وأثناء العملية تعرضت فاطمة

لخطأ طبي نتج عن نسيان الطبيب لـ”شاش طبي” داخل بطنها، مما أدى لتدهور حالتها،

وخضوعها للتدخل الجراحي من جديد.

وسبق أن تعرض الفنان الراحل محمود عبد العزيز لخطأ طبي عقب

جراحة لإصلاح ضرر بأسنانه، مما تسبب في إصابته بفيروس أدى لاحقا لإصابته بسرطان انتشر

في كامل جسده وأدى لوفاته.

الفنان الراحل نجيب الريحاني أصيب بمرض التيفوئيد، وعقب احتجازه

بأحد المستشفيات، قام ممرض بإعطائه جرعة زائدة من أحد العقاقير التي أدت إلى وفاته

على الفور.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي أعلن علي صفحته الرسمية علي مواقع

التواصل الاجتماعي خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية مساء السبت

لاستئصال تكيس علي المبيض مضيفا أنها تعرضت لخطأ طبي أثناء العملية أدي إلي دخولها

لغيبوبة تامة .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية .. أبرزهم ياسمين عبد العزيز و نجيب الريحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.