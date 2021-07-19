فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 07:09 صباحاً - قام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم

بنادي الزمالك، بنشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردا على سباب جمهور

الأهلي له مساء أمس.

يأتي هذا عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وتعرض شيكابالا للهجوم من جانب بعض جماهير النادي الأهلي

خلال احتفالهم مساء أمس عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر وفريق كايزر تشيفز الجنوب

إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقام شيكابالا بنشر الصورة وعو يقود تشجيع جماهير

الزمالك، ردا على جمهور النادي الأهلي عقب تعرضه للهجوم أمس من جمهور الأهلي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة مفاجئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.