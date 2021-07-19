فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كتبت الفنانة دلال عبدالعزيز رسالتين لزوجها الراحل سمير

غانم، بعدما تحسنت حالتها الصحية، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دلال عبدالعزيز في الرسالة الأولى: “إن أكثر ما يؤلمني

ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.

وجاء فحوى الرسالة الثانية: “أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة

المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض”.

والجدير بالذكر أن هناك إجابة واحدة متفقا عليها بين الأطباء

وطاقم التمريض الذين يلتقون الفنانة دلال عبد العزيز عند سؤالها عن الفنان سمير غانم،

وهي أنه يعاني من نفس المرض وأن حالته الصحية مستقرة، إلا أنها لا تسطيع رؤيته لأنه

معزول وممنوع من الزيارة وحين تسمح الفرصة لذلك ستزوره.

وتوفي الفنان سمير غانم قبل أكثر من 40 يوما متأثرا بإصابته

بالفطر الأسود جراء فيروس كورونا الذي أدى لحدوث مضاعفات أثرت على كليته وسببت له فشلا

كلويا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «طيبة سمير ستنجيه من المرض».. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة لزوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.