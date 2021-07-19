فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كشفت مصادر طبية ، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز لم تدخل

في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم.

وأوضحت المصادر الطبية، أن “الحالة تطورت حتى حدث استئصال

للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية

المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي”.

وكشفت المصادر أن “الفنانة تعاني من صدمة تسممية ولم تصل

لتسمم كامل، على إثر العملية الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء”، مشيرة

إلى أنها ستدخل عملية أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن تفاصيل حالة ياسمين عبدالعزيز الخطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.