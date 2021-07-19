نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 تخفيضات غير مسبوقة لعيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطازج العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 والموافق يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442، واليوم السابق لأول أيام عيد الأضحى المبارك، عروض هذا الاثنين غير مسبوقة يقدم لكم العثيم تخفيضات عملاقة لكل العملاء، حاملي بطاقة اكتساب أو لغير حاملي البطاقة، تسري العروض طوال يوم الاثنين فقط إلى جانب عروض العثيم الأسبوعية، والتي ما زالت سارية ابتداء من يوم الأربعاء الماضي وحتى غد الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021 أول أيام عيد الأضحى المبارك، تعرف معي على أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين بصفحة واحدة لسهولة تصفح كافة العروض.

عروض الطازج العثيم الاثنين 19 يوليو 2021

عروض الطازج هي عبارة عن عروض مكونة من صفحتين على مجموعة من المنتجات الطازجة الموجودة بكافة فروع العثيم، وهذا العرض يتجدد كل أسبوع، وفقاً للخضروات والفواكه المنتشرة في هذا الموسم، حيث يمكنك الحصول عليها مقابل سعر بسيط وتخفيضات تصل إلى نصف السعر وقد تزيد أحياناً، لذلك فإن عروض يوم الاثنين من العثيم ينتظرها الجميع أكثر من عرض العثيم الأسبوعي.

لذلك امتدت عروض العثيم لتشمل الكثير من السلع والمنتجات منها منتجات وأدوات المطبخ، وبعض الأجهزة الكهربائية إلى جانب عروض الأجبان والمخبوزات، وغيرها من الاحتياجات اليومية التي لا غنى عنها لجميع الأسر من المواطنين والمقيمين، بعض الامتيازات تكون من حق عملاء كارت اكتساب، حيث يمكنهم الحصول على المزيد من التخفيضات والعروض، كذلك جمع النقاط والحصول مقابلها على بعض الهدايا من خلال خدمة سلام.

عروض العثيم اليوم الاثنين 9 ذي الحجة 1442

تجدون في عروض اليوم من العثيم الكثير من المنتجات المتنوعة، فمن أهم عروض الفواكه اليوم هي العروض الخاصة بالفواكه الموسمية الصيفية مثل العنب البناتي الأبيض والكمثرى المصري والخوخ والآمان والجريب فروت، ولا ننسى الفواكه الاستوائية مثل الموز والأناناس.

عروض اللحوم ليست متنوعة اليوم، ولكنها موجودة بالفعل في العرض الأسبوعي من العثيم وهي ما زالت سارية حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى جانب عروض الذبح، إليكم صور عروض العثيم الأخيرة لمهرجان الطازج كما يلي :