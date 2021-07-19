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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم عيد الأضحى من 19 حتي 25 يوليو بتخفيضات 60% بكافة الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم عيد الأضحى والتي تبدأ اليوم الاثنين 19 يوليو حتي يوم 25 يوليو . تلك التخفيضات في كافة أفرع العثيم بالسعودية بتخفيضات قوية . كذلك عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج تخفيضات حتي 60% علي كافة الأقسام . تلك هي عروض العثيم الجديدة التي فاقت كافة العروض السابقة وذلك بمناسبة عيد الأضحى 2021 . كذلك عروض العثيم السعودية تشمل العديد من الأقسام المختلفة فمنها ما يخص المواد الغذائية . كما أيضاً عروض العثيم اليوم تشمل الأقسام التي بها كل ما يلزم المنازل من تجهيزات . كذلك أخر عروض أسواق العثيم الأسبوعية علي اللحوم الخاصة بالأضحية بمختلف الأنواع . كما أن أسواق العثيم بالسعودية تقدم كل ما هو جديد بتخفيضات ليس لها مثيل . كذلك تخفيضات عروض أسواق العثيم علي كافة فروع المملكة العربية السعودية .
عروض العثيم عيد الأضحى وقسم المواد الغذائية بكافة الفروع بالسعودية
في كل فترة يقدم أسواق العثيم بالسعودية العروض القوية التي تشمل كافة الأقسام . كذلك قسم المواد الغذائية في هذه التخفيضات التي تخص عيد الأضحى . تلك التخفيضات تصل حتي 60% وهي عروض أقوي من أي مرة مضت ونتعرف علي أخر عروض أسواق العثيم الأسبوعية في عيد الأضحى بقسم المواد الغذائية كالآتي :-
- العثيم يخفض سعر كيلو العنب الأبيض إلي 5.95 ريال بالإضافة لعلبة مجاناً .
- كذلك عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج علي الموز بسعر التكلفة للكيلو 2.95 ريال .
- كما أن العثيم يخفض سعر كيلو الكمثري الأفريقي إلي 9.95 ريال مع كيلو مجاناً .
- كذلك أسواق العثيم لكيلو برتقال أبو صرة بسعر تكلفته 3.95 ريال سعودي .
- كما أن كيلو البطاطس بسعر 4.95 ريال سعودي من العثيم .
- كذلك كيلو الطماطم المحمي بسعر 4.45 ريال سعودي بالعثيم .
- كما أن كيلو الليمون الفيتنامي بسعر 4.95 ريال سعودي في العثيم .
تخفيضات عروض أسواق العثيم علي قسم اللحوم
بمناسبة عيد الأضحى يسعى كافة المواطنين لشراء الأضحية . تلك الأضحية سواء كانت لحوم العجول أو الخرفان المختلفة الأنواع . لذلك يقوم العثيم بعمل التخفيضات التي تشمل قسم اللحوم مع الدواجن أيضاً . تلك التخفيضات بكافة الفروع كالآتي :-
- أسواق العثيم تعرض تخفيض كيلو لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 39.95 ريال .
- كذلك تخفيض سعر كيلو لحم العجل البلدي بالعظم تخفيض سعره أكثر من السعر السابق .
- كما أن عروض العثيم عيد الأضحى علي الدجاج نأت برازيلي مجمد 10*1300 جرام بسعر 13.50 ريال للحبة .
- كذلك العثيم يخفض سعر الكرتون من دجاج نأت البرازيلي إلي 132.50 ريال سعودي بالعثيم .
- كما أن عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج علي الدجاج شراء قطعة والأخري مجاناً .
- كذلك أسواق العثيم وعروض علي أنواع عديدة من الأغنام داخل الفروع بالسعودية .
أخر عروض أسواق العثيم الأسبوعية علي أنواع عديدة
- تخفيض سعر الجبن الإسطنبولي الأصفر بسعر 12.95 ريال .
- كما أن عروض العثيم اليوم علي الجبن الدانماركي بسعر 21.08 ريال .
- كذلك أسواق العثيم تخفض سعر الزيتون الإسباني إلي جامبو بسعر 24.95 ريال .
- كما أن التمر أنتاج الرطب السكري بسعر 5.95 ريال سعودي بالعثيم .
- عروض العثيم عيد الأضحى علي القرنفل الحب بسعر 45.95 ريال .
- كذلك تخفيض سعر الفلفل الحب الأصفر بسعر 8.95 ريال سعودي .
- كما أن الفلفل الأسود الحب في أسواق العثيم بسعر 31.95 ريال .
- كذلك عروض العثيم الجديدة علي المكسرات المشكلة بسعر 22.95 ريال .
- وهناك المزيد من العروض والتخفيضات داخل الفروع المنتشرة بالسعودية .
عروض العثيم عيد الأضحى وكانت تلك العروض التي تم عمل التخفيضات عليها . تلك التخفيضات الخاصة بعروض عيد الأضحى التي تشمل العديد من الأقسام . كذلك هناك العديد من تشكيلة رائعة في كافة فروع أسواق العثيم السعودية . كما تضم الفروع المنشرة علي مستوى السعودية تلك التخفيضات القوية التي تصل ألي 60% بمناسبة عيد الأضحى .
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