شوف عروض العثيم اليوم الاثنين othaim market ومفاجأة مزهلة من اسواق العثيم مول لعملائه في عيد الاضحى

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج othaim market مع مفاجأة قوية للعملاء بكل الفروع، حيث ضمت خصومات اسواق العثيم othaim و العثيم مول مختلف السلع الغذائية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، كما ضمت كذلك خصومات حصرية على سلع مختارة من الأغذية والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ، واليوم نقدم لكم أسعار المنتجات مع سردها بالتفصيل، حتى يتثنى لمتابعينا معرفة الأسعار وشراء كل احتياجاتهم قبل نفاذها في الأسواق.

عروض العثيم اليوم othaim market ومفاجأة مزهلة من اسواق العثيم مول لعملائه في عيد الاضحى

عروض العثيم اليوم othaim تجدوها لدى اسواق العثيم بأسعار مدهشة، حيث طرح العثيم ماركت آخر خصوماته في مجلة عروض العثيم الطازج ليوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، وقد ضمت المجلة أفضل المنتجات الغذائية، والسلع التموينية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتستمر جميع الخصومات حتى نفاذ الكمية فلا تفوتوا الفرصة.

عروض العثيم

تضم تخفيضات العثيم في التالي أسعار مميزة على الفاكهة الطازجة، حيث يقدم العثيم ماركت عرض حتى نفاذ الكمية شراء 2 كيلو بسعر 1 كيلو، ونجد من بين المنتجات العنب الأبيض، والموز، والكمثرى، والرمان، والأناناس، والخوخ السكري، والبرتقال، والجريب فروت، والتمر، وهذا كله تجدوه بسعر التكلفة.

العثيم مول

ضمت خصومات أسواق عبدالله العثيم كذلك أسعار مخفضة للخضراوات الطازجة من مختلف الأنواع، فمن بينها يوجد القرع الأمريكي، والفلفل البارد الأخضر، والفلفل الألوان الأصفر والأحمر، مع الزنجبيل الطازج، والبطاطس، والطماطم، والبصل الأحمر، والليمون الفيتنامي.

اسواق العثيم

شملت عروض العثيم الترويجية أيضًا أغذية الإفطارمن الأجبان، والمقبلات من المكدوس والزيتون الأسود المخلل، وكذلك المخبوزات من الكرواسون، والدونات، والكيك بالشيكولاتة، وجميعها يتم خبزها يوميًا لتقدم للعرض بالفروع طازجة للعملاء.

قدمنا اليوم خصومات العثيم عروض الطازج ليوم الإثنين حتى نفاذ الكمية، وهذا بمناسبة التخفيضات الأسبوعية في عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يتم إيقاف العمل بتلك الأسعار فور انتهاء الكمية المتاحة داخل كل الفروع المتاحة داخل مدن المملكة العربية السعودية، وبمكنكم متابعتنا بإستمرار للحصول على كل أسعار متاجر السعودية وما تقدمه لعملائها من تخفيضات ومعروضات.